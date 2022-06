Amber Heard no tiene dinero para pagar indemnización a Johnny Depp, asegura su abogada

VIRGINIA, ESTADOS UNIDOS.- La actriz Amber Heard fue declarada culpable de difamación contra su exesposo Johnny Depp, por que se le impuso una indemnización de 10 millones de dólares que según su abogada, no podrá pagar.

Así lo reveló Elaine Bredehoft durante una entrevista en el programa ‘Today’ este jueves. “Oh, absolutamente no”, dijo tras ser cuestionada por la prensa.

Desde el veredicto, muchos se han preguntado de dónde sacará el dinero ya que además de sus actuales ingresos, su patrimonio es de 8 millones de dólares.

Cabe mencionar que aunque el jurado le fijó una indemnización de 15 millones, 10 de compensación y 5 de daños punitivos, estos últimos son limitados por la legislación del Estado de Virginia a 350,000 dólares, por lo que la indemnización se reduce a 10 millones, 350 mil dólares.

Por otro lado, la litigante agregó que los miembros del jurado se vieron presionados por las redes sociales para decidir el veredicto. “¿Cómo no? Se fueron a casa todas las noches. Tienen familias. Las familias están en las redes sociales. Tuvimos un descanso de 10 días en el medio. No hay forma de que no hayan sido influenciados por eso”, dijo.

