¿Arrestan a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo México?: Esto se sabe

Ciudad de México.- Un juez federal de México emitió una nueva orden de arresto contra el empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen Miss Universo, luego de que la Fiscalía General de la República lo declarara prófugo de la justicia y le retirara el acuerdo que le permitía colaborar como testigo en una investigación por delincuencia organizada vinculada al contrabando ilegal de combustibles. La investigación señala a Rocha Cantú como presunto integrante de una red de delincuencia organizada dedicada al contrabando de hidrocarburos —conocido en México como huachicol— así como al tráfico de armas de fuego, en un esquema que, según la Fiscalía, incluía funciones de dirección y financiamiento dentro de la estructura criminal.

Con esta determinación, del juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el central Estado de Querétaro, Octavio Alarcón Terrón, queda sin efecto el criterio de oportunidad que le permitía colaborar como testigo en la investigación. La orden se sustenta, entre otros puntos, en la "necesidad de cautela" expuesta por la autoridad, al señalar que no fue posible localizar a los imputados en los domicilios previamente registrados, por lo que la aprehensión se considera el medio necesario para conducirlos ante la justicia. La investigación, hecha pública el pasado 15 de diciembre, detalla que Rocha Cantú fue requerido en diversas fechas entre el 8 y el 12 de diciembre para rendir declaración, sin que se presentara, luego de haber solicitado que su comparecencia se realizara de forma remota, al considerar que su seguridad había sido vulnerada.