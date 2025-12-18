De Leo Dan a Diane Keaton: famosos que murieron en este 2025

El calendario de 2025 se abrió con una ausencia temprana en el mundo del entretenimiento. El 1 de enero murió Leo Dan, figura transversal de la cultura popular latinoamericana cuya presencia también dejó huella en el cine. A partir de ese primer día, el año avanzó entre despedidas sucesivas que fueron marcando el pulso. A continuación, los famosos que nos dijeron adiós en 2025.
El 4 de enero falleció Emilio Echevarría a los 80 años. El actor mexicano de presencia contundente, alcanzó proyección internacional con "Amores perros" y consolidó una carrera marcada por personajes de fuerte carga dramática en filmes como "Babel" y "El Álamo".
El 15 de enero murió David Lynch a los 78 años a causa de un enfisema pulmonar. El cineasta fundamental del cine contemporáneo, dejó una obra que redefinió el lenguaje audiovisual con títulos como Terciopelo azul, Mulholland Drive y la serie Twin Peaks.
El 18 de febrero falleció Gene Hackman a los 95 años. Ganador de dos premios Óscar, fue una de las grandes figuras de Hollywood gracias a su versatilidad, con interpretaciones emblemáticas en The French Connection, Superman y Unforgiven.
El 26 de febrero murió Michelle Trachtenberg a los 39 años por complicaciones derivadas de la diabetes tras un trasplante de hígado. Su carrera comenzó en la infancia y quedó asociada a producciones como Harriet la espía, Buffy la cazavampiros y Gossip Girl.
El 16 de marzo falleció Emilie Dequenne a los 43 años, tras luchar contra un cáncer suprarrenal poco común. Su debut en Rosetta le valió el premio a Mejor Actriz en Cannes y la convirtió en una de las intérpretes más reconocidas del cine europeo de su generación.
El 29 de marzo murió Richard Chamberlain a los 90 años. Actor de cine y televisión, alcanzó fama mundial con "El pájaro espino" y protagonizó películas de gran éxito comercial como "El coloso en llamas".
A inicios de abril falleció Val Kilmer a los 65 años. Actor de intensidad camaleónica, dejó interpretaciones memorables en Top Gun, The Doors, Tombstone y Batman, con una carrera marcada por la transformación constante.
El 8 de abril falleció Rubby Pérez. Reconocido cantante dominicano, su carrera musical tuvo vínculos con el cine y la televisión a través de múltiples presentaciones y documentales sobre el merengue, consolidando su imagen como uno de los referentes culturales del Caribe y del entretenimiento audiovisual latino.
El 20 de mayo murió George Wendt a los 76 años. Actor estadounidense, fue una figura entrañable de la televisión gracias a su papel en la serie Cheers.
El 17 de junio falleció Lalo Schifrin a los 93 años. Compositor argentino estadounidense, su música definió el pulso de múltiples producciones cinematográficas y televisivas, entre ellas el tema principal de Misión imposible.
El 22 de julio murió Ozzy Osbourne. Aunque su trayectoria fue esencialmente musical, su figura trascendió al cine y al audiovisual a través de documentales, ficciones y una imagen cultural que influyó en la narrativa del entretenimiento contemporáneo.
El 30 de agosto murió Christopher Plummer a los 91 años. Actor canadiense ganador del Oscar, con una trayectoria que abarcó cine, teatro y televisión. Reconocido por papeles como en Beginners y La novicia rebelde, su carrera estuvo marcada por la versatilidad y la solidez interpretativa, dejando un legado indiscutible en la industria cinematográfica global.
El 16 de septiembre falleció Robert Redford a los 89 años. Actor y director, fundador del Festival de Sundance, ganó dos premios Oscar y protagonizó clásicos como "El golpe", "Tal como éramos" y "Dos hombres y un destino".
El 23 de septiembre murió Claudia Cardinale a los 87 años. Ícono del cine europeo, participó en más de 150 películas y brilló en obras fundamentales como El gatopardo, 8½ y La pantera rosa.
El 11 de octubre falleció Diane Keaton a los 79 años. Ganadora del Óscar por Annie Hall, construyó una carrera sólida entre comedia y drama, con personajes reconocibles por su humanidad y complejidad.
El 5 de diciembre murió Eduardo Manzano a los 87 años. Actor y comediante mexicano, fue una figura clave del humor televisivo y uno de los rostros más identificables de Una familia de diez.
El 13 de diciembre falleció Abraham Quintanilla Jr., músico y productor, padre de Selena Quintanilla. Su papel fue determinante en la construcción del legado artístico de su hija y en las producciones audiovisuales que llevaron su historia al cine y al documental.