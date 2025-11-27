Marathón goleó sin problemas al Choloma para asentarse en el segundo lugar

San Pedro Sula, Honduras.- Marathón firmó una actuación arrolladora en el Estadio Morazán y pasó por encima del CD Choloma con una goleada que confirma su gran momento en el Apertura 2025.
Aunque los maquileros comenzaron generando peligro, especialmente al minuto 3 con un zurdazo de Axel Alvarado que salvó la defensa verdolaga en la línea, el Monstruo Verde no tardó en imponer su jerarquía y tomar control absoluto del partido.
La reacción verdolaga fue inmediata y letal. Al minuto 7, Nicolás Messiniti recuperó una pelota clave en zona ofensiva, combinó con Alexy Vega y el argentino definió con un puntazo imparable para abrir el marcador. Ese tanto no solo derrumbó el ímpetu cholomeño, sino que encendió la ofensiva del equipo dirigido por Lavallén.
El vendaval de Marathón continuó al 18’, cuando Alexy Vega marcó un auténtico golazo tras recibir un balón filtrado desde la zona de volantes.
El seleccionado nacional fusiló a Dereck Aguilar para colocar el 0-2 y comenzar a encaminar una goleada que ya parecía inevitable por el dominio esmeralda. La presión alta y el buen ritmo ofensivo del Verde eran demasiado para un Choloma que no encontraba respuestas.
El tercer golpe llegó al minuto 30, luego de una gran jugada colectiva por la banda derecha. Iván Anderson envió un centro raso al área, el portero Aguilar falló en el control y Odín Ramos apareció atento para mandar el balón al fondo. Marathón no soltó el acelerador y antes del descanso, al 43’, Ramos volvió a lucirse con un bombazo al ángulo superior izquierdo para el 0-4 que liquidó cualquier esperanza rival.
Con esta contundente victoria, Marathón llegó a 39 puntos y prácticamente aseguró el segundo lugar del Apertura 2025, quedando apenas a un punto del líder Olimpia.
Además, el Monstruo Verde se aproxima a ser cabeza de grupo en la segunda ronda. Por su parte, el Choloma se hunde cada vez más en el último lugar con solo 11 unidades, mostrando serios problemas para competir en esta recta final del torneo.
Previa
La acción de la Liga Nacional de Honduras continúa este martes con el Marathón visitando al Choloma en el Estadio Francisco Morazán.
Los dirigidos por Pablo Lavallén perdieron contra Olimpia el fin de semana pasado y perdieron una valiosa oportunidad para tomar el liderato de la tabla.
Ahora, después de celebrar su centenario, el 'Decano' debe ganar para presionar a los 'Leones' que descansan en esta jornada.
Por su parte, el Choloma está urgido de puntos tras el gane del Victoria contra Juticalpa, situación que pone en igualdad de puntos a ambos equipos, pero los maquileros están arriba por diferencia de goles.
El equipo de Jorge Pineda iniciará el encuentro con la obligación de ganar para salir de la zona de descenso.
Alineaciones
Choloma: 33- Dereck Aguilar; 28- Julio Bernárdez, 4- Jonathan Córdova, 44- Yasser Santos; 29- Wilfredo Díaz, 11- Axel Alvarado, 12- Yethson Chávez, 14- Hesler Díaz, 25- Brayan Félix; 13- Marco Aceituno y 17- Leider Anaya.
Marathón: 23- César Samudio; 27- Iván Anderson, 2- Henry Figueroa, 4- Javier Rivera; 5- Francisco Martínez, 7- Isaac Castillo, 20- Jonathan Bueso, 10- Damín Ramírez, 17- Alexy Vega, 21- Odín Ramos; 11- Nicolás Messiniti.
Datos del partido
Estadio: Francisco Morazán
Hora: 5:15 pm
Transmite: Deportes TVC