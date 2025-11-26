La 'Jaiba Brava' gana al Juticalpa y suma segunda victoria consecutiva

Juticalpa, Olancho.- Victoria derrotó al Juticalpa 4-3 en el Estadio Óscar Peralta por la jornada 20 de la Liga Nacional.

Segundo Granja adelantó a la 'Jaiba Brava' al minuto 13' tras una gran jugada colectiva del Victoria. Sin embargo, los 'Canecheros' reaccionaron con un tanto de su goleador Josué Villafranca para igualar el marcador.

Antes del descanso, Lemuel Sevilla capitalizó un rechace en el área para batir al portero y darle la vuelta al marcador, estableciendo el 2-1 para los dirigidos por Jhon Jairo López.

El descanso no reactivó a los canecheros, que siguieron sin hallar el empate. Por el contrario, el Victoria capitalizó otro error defensivo: Carlos Bernárdez conectó un potente derechazo imparable para Denovan Torres que fijó el 3-1.

Juticalpa reaccionó tarde: Nicolás Gómez descontó con un cabezazo, y en los minutos finales, Cristian Altamirano remató con la derecha tras un balón suelto en el área para sellar el agónico 3-3.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Cuando el empate parecía inevitable, una jugada trágica cambió el destino del partido: Josué Villafranca, al intentar despejar un balón, terminó marcando en su propia portería con un cabezazo fatal.