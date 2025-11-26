Dos jugadores de Olimpia se unen a movimiento de Salvador Nasralla y un DT que fue candidato de Libre

Salvador Nasralla ha realizado la tarde de este 26 de noviembre un evento donde ha sumado a diversas personalidades a su movimiento, entre ellas dos actuales jugadores de Olimpia y un extécnico que fue candidato de Libertad y Refundación (Libre). ¿De quiénes se trata? Te lo contamos.
Las elecciones generales en Honduras se realizarán este domingo 30 de noviembre y Nasralla será candidato presidencial por tercera ocasión tras participar en los comicios de 2013, 2017 y los actuales; en 2021 depuso su candidatura para unirse a Xiomara Castro.
Nasralla hizo el evento donde anunció que se unen a su movimiento político el líder arrocero Fredy Torres; José Antonio Reyes, del Partido Orden; y Mirna Espinal, de la Confederación de Mujer Productiva. También se integró Mario “Chano” Rivera, presidenciable del Partido Democracia Cristiana (DC), en representación de su presidenta, Deysi de Fajardo. Al listado se suman Santos Caballero, coordinador del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras; la pastora María de Cruz García Cruz; el dirigente campesino Darwin Calix; el representante del sector aceitero, Elías Villalta; y el expresidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Osman Reyes.
Uno de los jugadores de Olimpia que se unió y firmó el documento fue Jerry Bengtson, el máximo goleador en la historia de Liga Nacional. Nasralla lo anunció con bombos y platillos.
El otro jugador de Olimpia que se unió al movimiento de Salvador Nasralla es Michaell Chirinos, que de igual forma estampó su firma en el evento en Tegucigalpa.
Nasralla agradeció a Bengtson y Chirinos por la confianza depositada. De momento no se anunció si ellos tendrían un cargo en el gabinete de gobierno si es que Nasralla llega a ganar.
El otro personaje del fútbol que se unió a Nasralla fue Ramón "Primitivo" Maradiaga, que fue precandidato a diputado de Libre en las elecciones internas del presente año.
Momento cuando Maradiaga estampaba su firma y agradecía a Nasralla e Iroshka Elvir.
A su vez, Jerry Bengtson y Michaell Chirinos pasaron al frente para firmar y unirse al movimiento de Salvador Nasralla.
Foto grupal de todas las personas que se unieron al movimiento de Salvador. Al costado a la izquierda aparecen Ramón Maradiaga, Jerry Bengtson y Michaell Chirinos.