Dos jugadores de Olimpia se unen a movimiento de Salvador Nasralla y un DT que fue candidato de Libre

Nasralla hizo el evento donde anunció que se unen a su movimiento político el líder arrocero Fredy Torres; José Antonio Reyes, del Partido Orden; y Mirna Espinal, de la Confederación de Mujer Productiva. También se integró Mario “Chano” Rivera, presidenciable del Partido Democracia Cristiana (DC), en representación de su presidenta, Deysi de Fajardo. Al listado se suman Santos Caballero, coordinador del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras; la pastora María de Cruz García Cruz; el dirigente campesino Darwin Calix; el representante del sector aceitero, Elías Villalta; y el expresidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Osman Reyes.