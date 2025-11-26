Cristiano Ronaldo se casará con Georgina Rodríguez en un lugar de más de 500 años

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron que se casarán, ahora sorprenden al definir dónde será su boda, un lugar de hace muchos años
Una de las preguntas que muchos se hacen es dónde será la boda del portugués Cristiano Ronaldo luego de anunciar que se casaría con la guapa Georgina Rodríguez.
Luego de varios meses de dar la noticia que se casarán, ahora ya Cristiano Ronaldo tiene todo decidido con Georgina, con quien ya tiene junto casi una década.
La boda de Cristiano Ronaldo con Georgina Rodríguez ha estado en muchos medios de farándula, ha sido el tema en varios programas y páginas.
Lejos del glamour habitual de las grandes ciudades, la pareja decidió regresar a la tierra que vio nacer al astro portugués: Madeira.
Cristiano y Georgina se conocieron en 2016 en Madrid, cuando ella trabajaba en Gucci y él jugaba en el Real Madrid.
Desde aquel primer encuentro, su relación ha viajado por diferentes países y etapas deportivas, consolidándose con los años.
Juntos tienen dos hijas, Alana y Bella, y forman una familia junto a los tres hijos mayores de Cristiano: Cristiano Jr, Mateo y Eva María.
Así es el anillo con el que Cristiano le pidió matrimonio a la guapa argentina, Georgina Rodríguez.
“Fue algo curioso, porque ella me pidió que le regalara un anillo, porque uno de sus sueños era tener una piedra bonita. Trabajé duro y finalmente encontré el que le gustaba. Hablé con mi amigo y le dije: Escucha, guárdalo. Lo haremos esta noche durante la cena y después le pediré matrimonio. Y eso es lo que hicimos”, fueron las declaraciones de Cristiano con respecto a cómo le pidió matrimonio.
“Después de quedarme a solas con ella, uno de mis amigos cogió el teléfono y empezó a grabar. Era como la 1:00 de la madrugada. Mis hijas estaban en la cama, durmiendo, Alana y Eva. Y cuando mi amigo me dio el anillo para ofrecérselo a Gio, yo se lo estaba dando y mis dos niñas entraron y dijeron: ‘Papá, le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que se case contigo’. Y yo dije: ‘Es el momento adecuado para decir que sí’. Era el momento adecuado y Gio no se lo creía”.
“Es el amor de mi vida. Así que creo que es el momento adecuado. Nada va a cambiar solo porque nos vayamos a casar. Es solo un bonito capítulo de la vida”, concluyó el ex Real Madrid, Juventus y Manchester United, que aclaró que no será una fiesta fastuosa, porque a su pareja le gustan “las celebraciones privadas”, declaró el jugador en entrevista con Piers Morgan.
La Catedral de Funchal, símbolo religioso e histórico de la isla, será el escenario donde CR7 y Georgina dirán “sí, acepto”.
La elección del lugar no es casual: se encuentra cerca del hospital donde Cristiano vino al mundo y del club que vio nacer su carrera futbolística.
Inaugurada en 1514, esta iglesia de madera de cedro ha sido testigo de siglos de historia y ahora será testigo del amor del delantero.