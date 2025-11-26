  1. Inicio
Fichajes: Tres jugadores se van de Olimpia y la millonada que pide Platense por Erick Puerto

Además, un joven hondureño ha sido anunciado como jugador de equipo en la MLS

  • 26 de noviembre de 2025 a las 14:15
1 de 12

Te damos a conocer las últimas noticias que se han registrado en las últimas horas en el fútbol de Honduras. Tres jugadores se van de Olimpia, la millonada que pide Platense por Erick Puerto y joven hondureño a primer equipo de la MLS.

 Foto: El Heraldo
2 de 12

En su podcast, Carlos Pavón indicó que no ha sido contactado por ningún dirigente de la Federación de Honduras para sumarse a la Selección Nacional en algún cargo.

Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo
3 de 12

El periodista argentino César Luis Merlo confirmó este 26 de noviembre que Pedro Troglio y Banfield acordaron continuar con el vínculo tras salvarlos del descenso.

Foto: Cortesía redes
4 de 12

La página Vip Deportes indicó que el delantero Jacobo Velasquez dejará Motagua en diciembre para irse al Tela FC de la Liga de Ascenso.

Foto: Cortesía redes
5 de 12

El periodista Álvaro de la Rocha indicó que Dereck Moncada no irá al Real Salt Lake y que es otro club de la MLS el que tiene derechos de descubrimiento. Por su parte, Legión Catracha informó que irá al segundo equipo de una institución de la MLS para terminarse de formar.

Foto: Archivo El Heraldo
6 de 12

DC United de la MLS hizo anuncios en su plantilla y precisó que el joven hondureño Oscar Aviléz pasará al primer equipo. Este joven se desempeña como delantero y tiene 16 años, es oriundo de Choluteca y estaba en su segundo equipo.

Foto: Cortesía redes
7 de 12

Olimpia confirmó la salida del defensor José García, quien estaba inconforme por no tener actividad con el club. Tras el anuncio, se detalló que ya hay clubes interesados en él.

Foto: Cortesía redes
8 de 12

El periodista Carlos Ordoñez informó que los clubes Motagua y Real España se encuentran interesados en el zaguero central.

Foto: Cortesía redes
9 de 12

Otra baja en Olimpia. Kevin López también tomó la decisión de dar un paso al costado y no llegó a los entrenamientos del equipo. Su decisión se basa en que no es del paladar de Eduardo Espinel.

Foto: Cortesía redes
10 de 12

Aparte de las salidas de García, López y Moncada, otros cuatro jugadores saldrán de Olimpia cuando concluya el certamen en el mes de diciembre.

Foto: Cortesía redes
11 de 12

Diversos reportes desde Puerto Cortés indican que la directiva de Platense pedirá 500 mil dólares por Erick Puerto, delantero sensación y actualmente goleador de Liga Nacional... ¡13 millones de lempiras por del ariete de 23 años!

 Foto: Cortesía redes
12 de 12

Sobre su futuro, Erick Puerto dijo: "Con Platense tengo contrato vigente y de momento solo son charlas con algunos equipos fuera del país, pero no hay nada concreto".

Foto: Cortesía redes
