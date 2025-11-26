Selección de tiktokers de Honduras: ¿Por qué ya no volvieron a jugar?

No hay duda que la selección de tiktokes de Honduras fueron la sensación con sus partidos con equipos centroamericanos y sumando a la sudamericana, Brasil.
La selección de tiktokers de Honduras tuvo su momento y el apoyo de los aficionados catrachos no faltó, todo surgió por una idea de Supremo.
La idea de Supremo fue un éxito, el estadio Morazán fue prueba de ellos, al igual que el Olímpico hablando de San Pedro Sula, al igual que en el Ceibeño.
Los tiktokers de Brasil lo vivieron cuando se midieron ante los hondureños en un estadio Olímpico Metropolitano lleno.
Esta idea de los creadores de contenidos llegó y revolucionó el fútbol de Honduras, logrando lo que no pueden hacer equipos del fútbol profesional, llenar los estadios.
No solo se jugó en San Pedro Sula y La Ceiba, también se dieron sus giras por países como El Salvador, Guatemala, Brasil y Nicaragua.
El último partido de los tiktokers hondureños fue el pasado 31 de octubre en el Estadio Municipal de La Ceiba cuando golearon a los creadores de contenido de Nicaragua.
Ahora, 'La Baleada Mecánica' se ha tomado una pausa y muchos se preguntarán: ¿qué ha pasado con la Selección de tiktokers de Honduras?
Y es que, actualmente, la Selección de Tiktokers de Honduras ha decidido pausar temporalmente sus partidos luego de tener una seguidilla de partidos en Honduras y afuera del país.
Supremo había adelantado que los próximos desafíos incluirían enfrentamientos contra TikTokers de países como Chile, México, Estados Unidos y Colombia, dejando clara su intención de ampliar la competencia a un nivel internacional.
Han llegado buenas noticias para los seguidores ya que Supremo lo anunció en la casa de Yeik 2 que la selección de TikTokers regresará en enero del 2026.
El calendario comenzará fuerte: en enero Honduras se enfrentará a la selección de TikTokers de México, con duelos programados tanto en territorio mexicano como en suelo hondureño.
Para febrero, el turno será de Colombia, nuevamente con una serie de partidos en casa de los rivales también en uno de los estadios de Honduras.
Supremo también recordó que, después del duelo ante Brasil en el Estadio Olímpico, se anunció la Copa Latam, organizada por Ricky, un reconocido tiktoker salvadoreño. Honduras figura entre los invitados principales para este destacado torneo regional.
Además, Lester Cardona reveló que en 2026 se celebrará el Mundial de TikTokers, un evento global que reunirá creadores de todos los continentes. Honduras ya tiene su cupo asegurado, según informó Supremo.
Cabe mencionar que el próximo año la Selección de tiktokers de Honduras no podrá contar con Shin Fujiyama, ya que el influencer japonés reveló que se operará de su rodilla y no podrá jugar al fútbol.