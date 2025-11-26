Platense sorprende y se baja al Olancho FC en el Excélsior: Welcome fue figura

Puerto Cortés, Honduras.- Platense inició con pie firme la jornada 20 del torneo Apertura 2025 al imponerse con autoridad 2-0 ante el Olancho FC, en un partido donde los porteños mostraron orden, intensidad y claridad en los momentos decisivos.

El encuentro comenzó con ritmo, y al minuto 7 Henry Gómez avisó con un potente derechazo que pasó por encima del arco defendido por Johan Orobio, encendiendo a la afición en el Excélsior.

El equipo selacio controló los primeros compases del juego gracias a una presión alta bien ejecutada y una circulación de balón que incomodó a los olanchanos. Sin embargo, el gol no tardó en llegar y Georgie Welcome, con un soberbio testazo venció la cabaña de Argueta en el minuto 10'.

Apenas iniciando el segundo tiempo, al 46’, esa chispa casi aparece a favor del Platense cuando Georgie Welcome envió un centro preciso desde la izquierda que Erick Puerto conectó de cabeza. El remate llevaba destino de gol, pero la pelota pasó rozando el poste derecho de Gerson Argueta, una acción que despertó a ambos equipos.

El tramo final del partido creció en intensidad y al 72’ Carlos Small probó con un disparo desde los linderos del área, exigiendo al máximo a Orobio, quien evitó el gol enviando el balón al tiro de esquina. Platense respondió adelantando líneas y buscando cerrar el encuentro con mayor determinación ofensiva.

El golpe definitivo llegó al 82’, cuando Erick Puerto, en una jugada brillante, se quitó la marca con categoría y quedó en superioridad numérica. Con inteligencia filtró un pase perfecto para Aldo Fajardo, quien definió con frialdad ante Gerson Argueta para colocar el 2-0 que sentenció el partido y desató la celebración porteña.