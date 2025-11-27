UPNFM vs Motagua EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional

Choluteca, Honduras.- Los Lobos UPNFM reciben este jueves a Motagua en el cierre de la jornada 20 del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. El partido se jugará en el estadio Emilio Williams de Choluteca y arranca a partir de las 7:30 PM.

MINUTO A MINUTO:

Los universitarios llegan a este partido en el sexto lugar de la tabla y deberán sumar los 3 puntos para asegurar su clasificación a las triangulares del certamen; Motagua es tercero con 31 puntos y un resultado positivo lo alejaría aún más de su más cercano perseguidor.