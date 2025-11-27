UPNFM vs Motagua EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional

Choluteca, Honduras.- Los Lobos UPNFM reciben este jueves a Motagua en el cierre de la jornada 20 del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. El partido se jugará en el estadio Emilio Williams de Choluteca y arranca a partir de las 7:30 PM.
MINUTO A MINUTO:
---------------------------------------------
Los universitarios llegan a este partido en el sexto lugar de la tabla y deberán sumar los 3 puntos para asegurar su clasificación a las triangulares del certamen; Motagua es tercero con 31 puntos y un resultado positivo lo alejaría aún más de su más cercano perseguidor.
Alineaciones confirmadas
UPNFM: Por confirmar.
Motagua: 22. Luis Ortiz; 35. Cristopher Meléndez, 4. Luis Vega, 2. Sebastián Cardozo, 17. Clever Portillo; 56. Carlos Palma, 8. Denis Meléndez, 10. Rodrigo 'Droopy' Gómesz, 27. Jefryn Macías, 77. Carlos 'Zapatilla' Mejía; 29. John Kleber Oliveira.
Datos del partido
Hora: 7:30 PM.
Estadio: Emilio Williams de Choluteca.
Transmite: TVC.