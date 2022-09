Andy Najar despeja las dudas y habla sobre su regreso a la Selección de Honduras

¿Cómo tomas el retorno? ¿qué hablaste con Diego para volver?

“Se habló un poco de todo. Siempre y cuando esté bien de salud he estado para la Selección. En el pasado no he podido estar, pero yo tenía mis razones, pero acá estamos de nuevo y el pasado es pasado”.La polémica con Quioto

“No, ninguna polémica. Son cosas que en el momento se dieron. Todo bien con Quioto, no tengo ningún problema con él”.-

¿Qué te motivó a regresar a la Selección?

“Siempre he dicho que cuando no me siento bien no puedo representar al país, pues no solo es una camisa o equipo, son 9 millones de personas. Ahora me siento bien física y mentalmente, con las ganas de aportar en la Selección”.

La afición se ha molestado porque no habías venido...

“Previamente he dicho que, siempre y cuando esté bien mental y físicamente, siempre estaré para la Selección. Hay momentos que no puedo entonces prefiero que otro jugador tenga la oportunidad, y podría hacerlo mejor”.

¿Te dolieron las palabras de traidor?

“No, yo tenía mis razones y los motivos por los cuales no venir. Estoy tranquilo en esa parte, no tengo rencor. Yo ya lo dije, no venía porque no me sentía bien, igual estaba un poco lesionado.

Todas las personas pueden hablar y criticar lo que quieran. Personalmente me siento feliz, ponerse la camisa de la Selección es un orgullo como jugador y venimos representar al país de la mejor manera”.

¿Vienes en las mejores condiciones? Has tenido regularidad últimamente.

“Sí. El domingo jugué mi noveno partido consecutivo, ya tenía tres años sin hacerlo. Para mi eso es un gran logro”.

En el DC United estás jugando como lateral izquierdo, posición atípica (es derecho). ¿Qué te pide el entrenador Wayne Rooney?

Son cosas para las que como jugador debes estar preparado. En esa posición se necesitaba y me pidió si podía hacerlo, me sentí cómodo la verdad, no es mi posición natural pero trato de hacer lo mejor.

¿Si Diego te pide jugar como lateral izquierdo en la Selección no hay problema?

“No, no hay ningún problema. Uno como jugador debe estar preparado para cualquier posición”

¿Cómo ha sido la comunicación con Diego Vázquez?

Estuvimos en contacto vía teléfono. Se habló un poco de todo y aquí estamos.

¿Cómo iniciar este nuevo proyecto con Diego Vázquez jugando ante Argentina?

“Uno como jugador se siente bien jugar ante grandes equipos. Sabemos que es un nuevo proyecto, así que venimos a ayudar y tratar de formar parte de ello, así como a los jugadores jóvenes que será importante apoyarlos y echarles la mano”.

¿Qué significará para ti, así como para los seleccionados, enfrentar a Messi y Argentina?

“Argentina es una gran Selección, igual los jugadores que tiene, no solo Messi, también está Ángel Di María y un montón. Es una alegría para mi y mis compañeros, espero disfrutar el partido”.

¿Estarás para el proceso del Mundial en Norteamérica 2026?

“Claro que sí, siempre y cuando esté al cien por ciento, estaré siempre para la Selección”.

Viviste una situación similar con Keyrol Figueroa, quien eligió a Estados Unidos por encima de Honduras. ¿Qué opinas al respecto?

“Creo que cada quien es propio de sus decisiones. Si él decidió jugar con Estados Unidos sus razones tendrá, yo de mi parte felicitarlo porque representar a un país es muy lindo. Tal vez algún día se le de la posibilidad de representar a Honduras, nunca sabe, hoy uno está arriba y mañana pues... pesa bastante el pasaporte jugar con Estados Unidos”.

