Fenafuth sobre el caso Keyrol Figueroa: “No podemos obligar al jugador”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Estados Unidos trabajó con balón adelantado el tema de la convocatoria a su Selección Sub-17.

Keyrol Figueroa, delantero de 16 años que milita en las inferiores del Liverpool de Inglaterra, dejando a la Fenafuth a espera de una respuesta que todavía no ha llegado.

Gerardo Ramos, gerente de la Federación de Fútbol de Honduras, en EXCLUSIVA para EL HERALDO, explicó con detalles quienes son los responsables de que Keyrol sí pudo ser convocado por el Tío Sam y no por la H.

El futbolista tiene tres nacionalidades, Hondureña por nacimiento, británica por naturalización y norteamericano por la residencia de sus padres tras obtener la Green Card.

“No sé si él (Keyrol) ya se decidió aceptar la convocatoria y quiero aclarar algo. Nosotros somos amigos con Maynor Figueroa, es jugador de la casa, tenemos buena relación, hemos tenido mucha comunicación. Yo vengo comunicándome con Maynor desde hace siete meses; primero, el cipote no quería venir porque se estaba probando en el Liverpool y ahora ya está allá. Hemos tenido bastante contacto”, comentó Ramos.

Luego agrega: “Keyrol vive en Inglaterra desde que tenía un año, desde esa fecha se fue a vivir a Reino Unido y lleva 15 años fuera de Honduras, el cipote tiene los tres pasaportes y es obvio que si está en el Liverpool, los norteamericanos que tienen mucha estructura, se fijaron en él porque tiene talento”, reconoció el federativo.

Ramos explica que siempre le han solicitado al excapitán de la Selección de Honduras que lo prestara para ser convocado y hubo negativa, y sus razones tendrán. “Hablé con Maynor y su esposa y me confirmó; sí, nos han invitado (de Estados Unidos), pero en esta institución como Liverpool lo primordial es la educación y no lo cedió. Yo hablé con Maynor para traerlo a una Selección Sub-17 y me confirmó que estaba cargado, con el estudio y me mandó hasta los calendarios”.

Y es que Maynor Figueroa, como padre del futbolista, siempre busca lo mejor para su hijo, es por eso que lo ha dejado para que él decida lo que quiere, pues al tener tres pasaportes, sin duda tomará la mejor decisión.

“A nosotros no nos confirmaba nada Maynor, si bien es cierto es el papá y todo, él ha de querer que juegue con Honduras, Maynor ya conoce el engranaje de Honduras. Nosotros hemos estado hablando esto y por eso me tocó a mí hablar. Él nunca me dijo que no, pero me dijo claro que el cipote tenía que pensarlo porque tenía tres pasaportes, y dos de ellos son de naciones de primer mundo (Estados Unidos y Reino Unido). Nunca me dijo Maynor ni Sandra que no ni que sí, ellos lo dejaron a la decisión del muchacho”.

Ramos es enfático: “Hay que ser realistas, el muchacho se ha criado afuera de Honduras, más en Inglaterra y Estados Unidos, pero nosotros no quisimos mandar nada (de convocatoria) sin la aprobación de ellos. Hay que confirmar si el muchacho acepta la convocatoria y el Liverpool lo cederá. Él no necesita una selección para ir a un equipo porque él ya está adentro”.

En la Fenafuth confían en que en un futuro, Keyrol pueda darle el sí a Honduras, pues al jugar para las selecciones menores, más adelante puede aceptar una convocatoria a la Selección Mayor. “No es miedo, no es la palabra miedo perderlo, nos interesa el jugador y todo pero al final los que definen son ellos, les explicamos que lo queríamos traer pero ellos deciden lo que quieren y no los podemos obligar. No es miedo, si él no quiere por la razón o motivo que tenga no venir a Honduras, pues habrá que trabajar con otros aunque se pierde un jugador promesa que considero que está probado que el Liverpool lo tiene y lo renovó”.

Como anécdota en este caso, cuando Lionel Messi tenía 14 años y estaba en el Barcelona, en Argentina ya circulaba el rumor que la Federación de España estaba tras los pasos de la Pulga, pero Julio Grondona, expresidente de la AFA, envió una comitiva a Barcelona con una misión, preparar un torneo de selecciones menores y convocar a Leo. Hoy el futbolista líder del equipo argentino. ¿Seguirán en Fenafuth esperando una respuesta de la familia?

