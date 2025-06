¿Mario Cálix era familiar del narcotraficante extraditado "Cubeta" Cálix? Esto se sabe

El diputado liberal Jorge Cálix, quien aspiró a la presidencia en las elecciones primarias de marzo, también sería familiar del joven fallecido, pues en 2024 reconoció ser primo de "Cubeta" Cálix: “Es hijo de un hermano de mi papá. Lo conocí cuando yo tenía unos 22 años. No sé cuántos años tiene, no sé cuántos hijos tiene, no sé si está casado, no sé cuándo cumple años (...)no sé nada del hombre”, dijo en aquel momento para desligarse de su pariente involucrado en narcotráfico.