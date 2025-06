¿Quién era Xana, la hija del entrenador Luis Enrique, y qué le pasó?

Aunque no era fácil para la familia, Luis Enrique siempre los motivó a tener presentes en su memoria a Xana. . "Mi madre no podía tener fotos de ella en casa. Le dije: 'Mamá, tienes que poner a Xana. Ella está viva'. En el plano físico no está, pero en el plano espiritual está porque cada día hablamos de ella, nos reímos y la recordamos", confesó en octubre de 2024.