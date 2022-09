Quioto deja a un lado la controversia con Najar: “Entre él y yo no hay nada malo”

COMAYAGUA, HONDURAS.- El delantero del Montreal de la MLS, Romell Quioto, ha llegado este domingo a tierras hondureñas para unirse a la Selección Nacional de Honduras y preparar los partidos amistosos ante Argentina y Guatemala.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de Palmerola en Comayagua, Quioto habló de su gran momento en la MLS con el Montreal.

“Estoy muy contento por lo que estoy viviendo, es algo que nunca me lo imaginé, pero he venido trabajando para eso. Nunca se me cruzó por la mente, pero lo estoy disfrutando al máximo, creo que esto aún no termina, toca seguir trabajando porque quedan todavía cosas importantes por disputar”, fueron sus primeras palabras.

“Desde que llegué al Montreal yo sabía que iba a hacer cosas muy importantes, siempre dije que era como una revancha para mí después de lo que me había pasado y bueno gracias a Dios ya se está sintiendo el respeto y cariño de la gente”, agregó.

Sobre el nuevo llamado a la Selección y enfrentar a Argentina, esto dijo Quioto: “Creo que siempre es un honor está acá, vamos a enfrentar a una selección de Argentina, que es un privilegio poder jugar ante ellos, por ahí tenemos el partido ante Guatemala también y bueno vamos a tomar estos juegos con mucha responsabilidad”.

Quioto dio su opinión sobre si es malo o no tomarse fotos con las estrellas de Argentina, algo que parece inevitable cuando está Lionel Messi en la cancha.

“Ya tuve una oportunidad de enfrentarlos en 2016, que perdimos 1-0, está esa emoción ahí, pero ojalá que esto no nos gane, ojalá que al final podamos disputar el partido, y bueno, el que quiera tomarse una foto que lo haga, no tiene nada de malo, el que quiera intercambiar camiseta, que lo haga, al final estos partidos son para prepararse y disfrutarlos al máximo”, expresó.

Sobre ser el capitán de Honduras, Quioto señaló: “Al final eso Diego lo va a tener que decidir, quién es el capitán, si se me da la oportunidad lo voy a seguir tomando con mucha responsabilidad”.

¿Qué se le gana a estos partidos en un nuevo proceso? Se le consultó al Romántico del Gol. “Estos son partidos de preparación tanto para ellos como para nosotros, nos va a servir de mucho para seguir creciendo. Son rivales difíciles, rivales duros, nos sirve a nosotros para ver cómo estamos”, destacó.