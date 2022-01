Honduras por la dignidad y el resurgimiento enfrentará a Canadá en el Olímpico  

El atacante Alberth Elis (Bordeaux, Francia) reconoció que no están en el lugar que hubiéran querido. Foto: EL HERALDO

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Canadá llega como gran favorito para consolidarse en el primer lugar, mientras Honduras saltará en busca de la dignidad, ya casi eliminada, en el partido que disputarán este jueves en San Pedro Sula por la novena fecha del octagonal clasificatorio de Concacaf hacia Catar-2022.



En el partido chocan el mejor y el peor el octagonal.



Canadá llega con el pecho erguido al encabezar la tabla con 16 puntos. Le siguen Estados Unidos con 15 y México con 14. Panamá, también con 14, pero peor diferencia de gol que los mexicanos, Costa Rica 9, Jamaica 7, El Salvador 6 y Honduras con 3 unidades.



Honduras está con la moral por el suelo, después de haber logrado apenas tres empates y cinco juegos perdidos.



La jornada se completará con los partidos Estados Unidos-El Salvador, Costa Rica-Panamá y Jamaica-México.



El octagonal dejará a los primeros tres clasificados a Catar y al cuarto con derecho a repechaje.



"Vamos a sufrir mucho y vamos a tener muchas derrotas", reconoció el entrenador de la "H", Hernán "Bolillo" Gómez, luego de caer 1-2 en el más reciente amistoso ante Colombia en Fort Lauderdale.



Gómez, que reemplazó al uruguayo Fabián Coito en el banquillo de la "H", reconoce que el resto de la eliminatoria le servirá para foguear jugadores hacia la eliminatoria del siguiente Mundial del 2026 (Estados Unidos, México y Canadá).



"Debemos olvidarnos de nuestra posición en la tabla y enfocarnos en el equipo que está enfrente, que es Honduras, un equipo que peleará por su vida. Será difícil", dijo el DT de Canadá, John Herdman.



"Los jugadores han construido una hermandad y agarrado experiencia para competir en Concacaf", agregó.



Canadá, que solo ha clasificado al México-1986, llega a San Pedro Sula sin la estrella del Bayern Munich, Alphonso Davies, por problemas de salud (miocarditis), lo mismo que Stephen Eustáquio, del Pacos de Ferreira (Portugal), con covid-19 confirmado.



"Es una ventaja que no esté un jugador tan importante, pero al final tendrán otro jugador que tratará de hacer las cosas bien", destacó Anthony el "Choco" Lozano (Cadiz, España), respecto a la ausencia de Davies.



"Nos duele ver la selección en esa posición. La idea de estos partidos es terminar dando la cara e intentar ganar los partidos que restan", afirmó.



En la misma línea, el atacante Alberth Elis (Bordeaux, Francia) reconoció que no están en el lugar que hubiéran querido, "pero hay que terminar de la mejor manera. Trataremos, por orgullo, ganar en casa".



Canadá no gana en Honduras desde 1985, en 2012 perdió 8-1 en el Olímpico Metropolitano. Pero en 2022 llega en condiciones diferentes.



El juego se disputará en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, la segunda ciudad de Honduras, 180 km al norte de Tegucigalpa, a las 19H00 locales (01H00 del viernes).



Probables alineaciones:



Honduras: Luis López; Omar Elvir, Maynor Figueroa, Denil Maldonado, Marcelo Santos - Alfredo Mejía, Kervin Arriaga, Edwin Rodríguez, Romell Quioto - Alberth Elis y Anthony Lozano. DT: Hernán "Bolillo" Gómez.



Canadá: Milan Borjan; Cristian Gutiérrez, Kamal Miller, Steven Victoria, Richie Laryea; Mark Anthony-Kaye, Taj Buchanan, Atiba Hutchinson, Cyle Larin; Jonathan David e Ike Ugbo. DT: John Herdman.



Arbitro: Daneon Parchment (Jamaica)