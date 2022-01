Salomón Názar: "El objetivo es salvar la categoría"

LA CEIBA, HONDURAS.- El Club Deportivo Victoria está acentuando actuaciones destacadas sucedido de sus dos triunfos consecutivos en el inicio del Torneo Clausura 2022 aprovechando su localía ante Real España (4-1) y Real Sociedad (2-0).

Este inicio hace mucho contraste de las siete fechas consecutivas sin ganar del torneo anterior, sin embargo, no es algo que ilusione al entrenador Salomón Nazar, quien ha exhortado a sus pupilos a mantener los pies sobre la tierra.

“Hoy tocamos ese tema, les dije a los jugadores que han estado hablando bien del equipo, pero que eso no nos haga perder el piso y la humildad porque apenas viene iniciando. Todavía queda un montón y los equipos van a comenzar a levantarse a medida que pasa el torneo; hasta la cuarta fecha o quinta fecha es que los equipos estarán en pleno nivel”, dijo Salomón Nazar en la conferencia de prensa brindada este martes desde La Ceiba.

El doctor Nazar hizo énfasis en que entiende el buen momento que está pasando el club, pero que aún así “con dos encuentros ningún técnico se atrevería a hablar de campeonato” puesto que “el fútbol es complicado, sabemos cómo estamos iniciando, pero en el transcurso nos daremos cuenta si estamos para eso. Yo dije que tenemos un buen grupo y que era importante para encarar el campeonato, que será complicado porque se está jugando el descenso”.

Y agregó: “El equipo está consciente de lo que nos estamos jugando. El primer objetivo es salvar la categoría, no podemos hablar de campeonato si no hemos salvado la categoría. Los muchachos están conscientes, saben lo que quieren y cómo obtenerlo. No vamos a perder el norte.

UN EQUIPO CON BUENOS RECAMBIOS

Lo cierto es que voltear a ver el banquillo de los jaibos, es hablar de buenos recambios como Samuel Córdova, Wilmer Crisanto, Marcelo Canales, Hilder Colón o Carlos Palacios, futbolistas de experiencia que no tenía a disposición, además de otros como Allan Banegas, Carlos Róchez, Luis Hurtado y Harold Fonseca figurando como titulares.

“Contrario al otro torneo, hoy tenemos de dónde echar mano para cambiar el rumbo de un partido y por eso es importante que todos estén en plenas condiciones. Yo sé que este equipo está para dar más, pero de momento hemos arrancado bien con mucha actitud; Dios quiera que continuemos así”, soltó.



También dejó en manifiesto que “desde un principio lo dije en claro, -este no es un super equipo- que va a tener lucha, no hay duda y que se va a entregar por completo en cada encuentro, pero en la medida en que vaya evolucionando, nos vamos a dar cuenta si en realidad estamos para grandes cosas. Yo tengo plena confianza que el equipo hará un buen torneo, pero también no tengo temor que ocurra lo contrario y perdamos la humildad”.



Actualmente Victoria comparte el liderato con Marathón (6) únicamente separados por diferencia de goles (+1). El próximo compromiso de los ceibeños será ante Platense después de la fecha FIFA, parón que aprovecharán para recuperar a jugadores lesiones y poner a tono a quienes se incorporaron tarde a la pretemporada.