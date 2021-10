Fabián Coito: "Hay que recuperar esos puntos de alguna manera"

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El entrenador de la Selección Nacional de Honduras, Fabián Coito, se mostró inconforme tras el empate 0-0 ante Costa Rica esta noche en San Pedro Sula.



Durante la rueda de prensa posterior al partido, el estratega uruguayo señaló que no ha sido de ayuda para la Bicolor el hecho de no poder contar con los futbolistas en su mejor momento.

"No nos ha ayudado la fortuna a contar con los futbolistas en su mejor momento y eso lo resiente la selección. Necesitamos tener a todos los futbolistas en forma para tener una selección fuerte", manifestó Coito.

"Hay que recuperar estos puntos"

Por otra parte, Coito lamentó la nueva pérdida de puntos en condición de local por parte de la Selección de Honduras, mencionando que deben de recuperarlos de alguna manera.



"Debemos ganar en casa, estos puntos hay que recuperarlos de alguna manera, pero nos vamos con la bronca de no obtener los tres puntos en un partido que nos favoreció", declaró el técnico de la H.



Tras este empate ante Costa Rica, el técnico de la Selección Nacional, Fabián Coito, valoró lo hecho por sus futbolistas y su punto de vista del panorama para el resto de la eliminatoria.



"Un equipo que dominó el balón, no hubo grandes oportunidades claras de gol por la cantidad de defensas que habían en el equipo rival. Nos pudo haber faltado una maniobra en el uno contra uno, pero no lo pudimos lograr. Tuvimos pocas situaciones y las que tuvimos no las pudimos concretar y ahí es un poco de la explicación de lo que sucedió".



En lo que respecta a los pocos puntos que se han logrado y que la situación de complica Coitó indicó que "hay que esperar los resultados, seguir trabajando, ir a visitar a México, un rival difícil, pero hay un denominador común en esta eliminatoria que es la paridad. No es fácil y no nos ha ayudado la fortuna para contar con los jugadores en el mejor momento, pero hay que creer en lo que se puede lograr en la siguiente ventana".



Sobre la salida de Alberth Elis en un momento que se necesitaba mayor ataque, Coito mencionó: "Alberth está en una etapa de recuperación del ritmo de juego y con su club ya se había acordado no más de 70 minutos por el riesgo. Más allá de la importancia del peso de él, era lo que se había acordado con el propio jugador. Primero está la persona y no exponerlo a un riesgo de lesión".

Coito no cree que es momento de valorar dejar escapar este punto ante Costa Rica. "Solo lo vamos a saber al final de la octagonal, fue un partido que merecimos llevarnos los puntos y la bronca de no haberlos logrado en un torneo tan parejo y es tan difícil ganar cuando se tiene una superioridad tan grande. Anotar un gol que nos hubiera tranquilizado con la premura del tiempo y hay que ir viendo los resultados. Esto depende de los futbolistas y los necesitamos a todos en buena forma".



Sobre el desempeño de Costa Rica el DT añadió: "Un equipo que planteó un partido y lo cumplió a raja tabla comenzó sorprendiendo cruzando pelotas y después le hicimos daño. Creo que nos faltó capacidad para convertir y ahí no estuvimos claros".



Además aseguró que "no creo que se haya regalado y fue muy poco tiempo que tuvo el control. Era dificultar la salida y nos dificultaba progresar por el centro y se convirtió en un delantero peligroso gracias a la velocidad".



Coito fue consultado por Keylor Navas, quien fue la figura del partido. "No califico quien es la figura, pero tuvo dos atajadas determinantes en el juego y como manejó el tiempo que le fue cortando el ritmo y es parte del juego. Él no sorprendió, es parte de la capacidad que tiene".



En su valoración general de la eliminatoria manifestó: "Está muy parejo y debemos comenzar a convertir goles, aprovechar la oportunidad y eso es lo difícil. Estamos fuerte en defensa y debemos desear que lleguen en el mejor y todos los equipos dependen de la capacidad de sus jugadores".

