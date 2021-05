Honduras Progreso perdona a Olimpia en el Humberto Micheletti

EL PROGRESO, HONDURAS.-Honduras Progreso, club que dirige Fernando Araujo, perdonó esta noche al Olimpia en el primer duelo de semifinales del torneo Clausura en Honduras.

El equipo arrocero inició el juego de manera incisiva tras un primer remate de Marcelo Canales -exjugador de Olimpia- que pasó muy cerca del marco de Edrick Menjívar.

Unos minutos después el atacante Eduardo Rotondi falló la más clara para el Honduras Progreso.

Los minutos fueron pasando y tras un par de jugadas más en el primer tiempo, el Honduras Progreso trató de anotar el gol que le permitiera abrir el cerrrojo de Pedro Troglio. Sin embargo, el equipo de El Progreso perdonó varias jugadas que lamentarán en su visita a Tegucigalpa.

VEA: Así está la actividad de los legionarios hondureños en el mundo

Al minuto 54 del segundo tiempo, Yustin Arboleda anotaba para Olimpia pero el árbitro Melvin Matamoros le quitaba el gol por posición adelantada.

José Mendoza tuvo un par de remates de los Albos en el complemento. Patón Mejía y José Mario Pinto lo intentaron pero sus remates llegaron a manos de experimentado arquero.

Este resultado obliga a Fernando Araujo realizar su mejor partido del campeonato, ya que en su visita al Estadio Nacional de Tegucigalpa, Olimpia tratará de no fallar en su aspiración al campeonísimo.

Alineaciones

Olimpia: Edrick Menjívar; Maylor Núñez, Johnny Leverón, Elvin Casildo, Ever Alvarado (C); Deybi Flores, German Mejía, Edwin Rodríguez, Michaell Chirinos; Yustin Arboleda y José Mario Pinto.



Honduras Progreso: José Mendoza; Hilder Colón, Grégory González, Bryan Johnson, Cristian Sacaza, Arnaldo Urbina; Edwin Maldonado, José Barreto (C), Marcelo Canales, Matías Rotondi y Rafael Agámez.