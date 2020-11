La renovada selección de EEUU en busca del gol en amistoso ante Panamá

VIENA, AUSTRIA.- Después de desplegar un ilusionante juego en el empate a cero ante Gales, la joven selección de Estados Unidos quiere demostrar que también tiene pólvora en el partido amistoso que le enfrentará el lunes a Panamá, que tratará de resarcirse de su reciente derrota ante Japón.



El choque entre estos dos rivales de Concacaf, que se jugará en Wiener Neustadt (Austria) sin la presencia de espectadores, será el último de sus respectivas giras europeas.

El seleccionador estadounidense, Gregg Berhalter, aprovechó el juego del jueves ante Gales para hacer debutar a seis jugadores, incluida la joya Gio Reyna (Borussia Dortmund), que el viernes cumplió 18 años.



Con la liga de fútbol norteamericana (MLS) arrancando los playoffs la próxima semana, Berhalter configuró un grupo con las pujantes promesas que juegan en Europa y que, en algunos casos, ya despuntan en grandes clubes europeos.



La escuadra norteamericana, que no jugaba un partido oficial desde febrero, dominó la pelota y contó con buenas ocasiones de gol ante Gales, que dejó en la grada a su estrella, Gareth Bale (Tottenham Hotspur).



Con la ausencia por lesión de su gran figura, el delantero Christian Pulisic (Chelsea), Estados Unidos no pudo concretar las oportunidades generadas especialmente por las internadas por la banda derecha de Sergiño Dest, lateral del FC Barcelona, y la creatividad del mediocampista Weston McKennie (Juventus).



"Ofensivamente, creo que tenemos que seguir mejorando y amenazando la línea de fondo, lo que no hicimos lo suficiente", dijo Berhalter. "Vimos lo suficiente para estar satisfechos y seis chicos hicieron su debut. Era un equipo muy joven y estoy muy orgulloso de su rendimiento".



"Tenemos muchos jugadores que tienen mucha calidad, que se sienten más cómodos con la pelota en los pies", afirmó McKennie, de 22 años. "Está muy bien combinar y que se vea bonito, pero al mismo tiempo tenemos que marcar goles".



Berhalter podría hacer debutar el lunes con la selección absoluta al delantero Sebastián Soto (Telstar de Holanda), que también podía elegir jugar con Chile o México por ascendencia familiar.

Panamá, a retomar racha

Panamá, por su parte, cayó el viernes 1-0 ante Japón en la ciudad austriaca de Graz con un solitario gol de Minamino de penal.



La escuadra que dirige desde julio el ex jugador Thomas Christiansen plantó cara a Japón en la primera mitad pero se vio superado tras el descanso, resintiéndose también de la expulsión de su arquero Luis Mejía en el minuto 78.



Panamá no pudo extender así la racha inicial de dos victorias ante Costa Rica desde la llegada de Christiansen.



El equipo centroamericano inicia en marzo la ronda preliminar hacia Qatar 2022 y aspira a repetir la hazaña de Rusia 2018, cuando participaron por primera vez en una Copa del Mundo.



Estados Unidos, por su parte, tiene ya un lugar en la ronda final de clasificación para Qatar 2022, que arranca en septiembre.



Ambas selecciones, que competirán en la Copa Oro de julio, se han enfrentado en 22 ocasiones y en las tres últimas se han impuesto los estadounidenses, incluido un triunfo 1-0 en la fase de grupos de la Copa Oro de 2019.

Estas son las posibles alineaciones del juego, que arrancará a las 19H30 GMT en el Wiener Neustadter Stadion:



Panamá: Luis Mejía - Michael Amir Murillo, Francisco Palacios, Fidel Escobar, Eric Davis- Édgar Bárcenas, Adalberto Carrasquilla, Aníbal Godoy, Abdiel Ayarza- Jorman Aguilar y Gabriel Torres. DT: Thomas Christiansen



Estados Unidos: Zack Steffen - Reggie Cannon, Tim Ream, John Brooks, Antonee Robinson - Sebastian Lletget, Tyler Adams, Weston McKennie, Yunus Musah - Gio Reyna, Tim Weah. DT: Gregg Berhalter