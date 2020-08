Neymar y Nike separan sus caminos tras 15 años de patrocinio

Neymar no pudo llegar a un acuerdo con la compañía estadounidense para su renovación. Foto: AFP

RÍO DE JANEIRO, BRASIL.- Nike dijo el sábado que la compañía y Neymar separan sus caminos, poniendo fin a uno de sus acuerdos de patrocinios más importantes, una asociación que se alargaba ya cerca de una década y media tras fichar al delantero brasileño cuando era un prodigio de apenas 13 años.



"Puedo confirmar que Neymar ya no es un atleta de Nike", dijo un portavoz del gigante estadounidense de ropa deportiva, Josh Benedek, en un correo electrónico a la AFP, sin dar más detalles.

Informes de medios dijeron que la estrella del Paris Saint-Germain y la selección brasileña está en conversaciones con la firma alemana Puma.



"Generalmente no comentamos rumores", se limitó a decir un portavoz de Puma.



En Brasil, el sitio de noticias UOL dijo que 'Ney' y Nike no habían logrado acuerdo sobre cuánto dinero pagaría la firma para renovar el contrato.



El medio dijo que las negociaciones entre la empresa y los agentes del futbolista había entrado en un punto crítico hace meses.



El equipo de comunicaciones de Neymar no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El periódico brasileño Folha de Sao Paulo dijo que el último acuerdo firmado por Neymar con Nike fue un contrato de 11 años que tendría vencimiento en 2022, por un total de 105 millones de dólares.



Neymar, de 28 años, acaba de vivir una de las decepciones más grandes de su carrera al caer con su equipo en la final de la Champions League ante el Bayern de Múnich.



El PSG pagó 222 millones de euros, más de 260 millones de dólares, para ficharlo desde el Barcelona en 2017.



La revista Forbes, que ubica al brasileño como la séptima celebridad deportiva mejor paga del mundo, estima sus ganancias para este año en 95,5 millones de dólares, incluyendo patrocinios.

El jugador firmó su primer contrato con la gigante de calzado y ropa deportiva cuando era un destacado juvenil del Santos de Brasil, equipo que lo traspasó al Barcelona en 2013.



Con su esbelta figura, tatuajes, peinados llamativos y millones de seguidores en las redes sociales, el futbolista sumó atractivo a su gran talento dentro de los campos de fútbol. En el césped, desde sus inicios deslumbró al mundo con un talento innato que perfeccionó jugando en los suburbios de Sao Paulo.



Pero su exitosa marca, ya manchada por acusaciones de fraude fiscal durante su polémico fichaje con el Barcelona, quedó muy dañada el año pasado cuando una mujer brasileña lo acusó de violarla.



Nike expresó su "profunda preocupación" en ese momento, pero apoyó al jugador después de que la policía cerrara el caso por falta de pruebas.

Más allá del fin de la era de 'Ney' como figura de la firma estadounidense, la estrella del PSG seguirá teniendo patrocinio de Nike ya que su equipo y la 'canarinha' son socias de la marca de la pipa.



La compañía patrocina a varias de las máximas figuras del deporte mundial, incluidos Michael Jordan, LeBron James, Cristiano Ronaldo y Serena Williams.