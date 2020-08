La Liga advierte a Messi que deberá pagar su cláusula de rescisión

El crack argentino mantien su postura de que ya no tiene ningún compromiso con el club debido a una de las cláusulas du contrato. Foto: AFP

BARCELONA, ESPAÑA.- Continúa la polémica entre el Barcelona y Lionel Messi luego de que este último comunicara a principios de semana que quiere salir del club, y este domingo la Liga española se pronunció al respecto asistiendo con la razón al cuadro catalán.

Mediante un comunicado emitido horas después de que se conociera que el argentino no acudió a realizarse la prueba PCR para detectar coronavirus, mencionando que Messi tiene contrato aún vigente con el Barça por lo que cuneta con una cláusula de rescisión en caso de que no mquisiera continuar en el club.

Así mimo, la misiva indica de forma categórica que el equipo que quiera hacerse de los servicios de la “Pulga” debe de pagar la cláusula de rescisión del jugador (700 millones de euros) porque de lo contrario no realizará el trámite de visado de baja federativa, por lo que no podría incorporarse en su nuevo equipo.

De esta manera La Liga respalda la interpretación que le da la directiva del Barcelona al contrato firmado hace tres años y supone un reves para Messi y sus abogados, quienes buscan una salida en buenos términos de Can Barça.

Por el entorno del astro argentino todavía sostienen que el futbolista es libre y no tiene contrato en vigor, por lo que ya no tiene compromisos con el club, siendo un ejemplo claro que faltara este domingo a las pruebas PCR y que mañana no se presente a los entrenamientos bajo las órdenes de Ronald Koeman.

Los abogados de Messi interpretan que el contrato a partir de esta temporada le asisten para esta temporada no pague la cláusula de 700 millones y pueda negociar libremente su salida del club.

Ahora se espera la reacción de Lionel Messi ante este rotundo comunicado emitido por la Liga española y ver si replantea sus intenciones de salir o si mueve otra pieza en este “ajedrez jurídico”.