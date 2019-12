El Estadio Nacional estará cerrado en enero por reparaciones

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El gobierno, Copeco, Conapid, Liga Nacional, Fenafuth, Motagua y Olimpia determinaron este jueves cerrar en enero de 2020 el Estadio Nacional para realizarle reparaciones en la infraestructura.



Se comunicó que a las 2:00 de la tarde habrá una conferencia en Copeco para confirmar la noticia, pero se ha trascendido que el Estadio Nacional estará cerrado todo enero para reparar el muro perimetral.

Vea: ¿Quiénes son los jugadores que no aparecen en la foto de campeonísimo de Olimpia?



"Copeco dará un informe completo y en el mes de enero no habrá fútbol en Tegucigalpa, la Liga Nacional se va a reunir y tanto Motagua como Olimpia darán sus canchas alternas para jugar en enero", dijo el presidente motagüense Pedro Atala.



"No hay daños de gravedad y se hará mantenimiento, pueden ser dos semanas o más. Nosotros esperaremos cuando se nos dé luz verde", añadió.



Olimpia y Motagua comenzarán el campeonato Clausura 2020 de la Liga Nacional jugando en sus canchas alternas. El inicio del torneo está progranado para el 14 de enero.