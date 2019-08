Júnior Lacayo y su celebración: "Me estaba sacudiendo las malas vibras"  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El delantero del Olimpia, Júnior Lacayo, se gastó una joya de gol en el duelo ante la Real Sociedad, lo que significó el triunfo 2-0 en la segunda fecha del Apertura 2019.



El jugador se mostró feliz por el gol anotado. "Estoy contento más que todo por la oportunidad, creo que me la merecía, yo trabajé bien en la semana y esto es producto de ello".



Lacayo aclaró además que no era centro y lo tiró a meta. "Ahí yo encaré y le estoy pegando al marco, yo no estoy haciendo centro. Creo que me salió un bonito gol".



Aclaración

En cuanto a la explicación de su celebración, esto fue lo que dijo el futbolista. "Me estaba sacudiendo las malas vibras. Esto sale desde adentro y me saqué las malas vibras y creo que me salió un bonito gol".

Así fue la celebración de Júnior Lacayo ante la Real Sociedad.







"En la semana trabajé bien y le doy gracias a Dios y al profe por la oportunidad. Estoy trabajando de la mejor manera para realizar las cosas bien", finalizó.