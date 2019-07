Olimpia aplasta 4 a 0 a Honduras de El Progreso en inicio del Apertura 2019-2020

EL PROGRESO, HONDURAS.-Olimpia aplastó 4 a 0 a Honduras de El Progreso la tarde de este sábado en el estadio Humberto Micheletti por el segundo partido de la jornada uno del torneo Apertura 2019-2020 de la Liga Nacional.



El delantero Jorge Benguché abrió la cuenta a los 16 minutos tras una definición de pierna derecha dentro del área progreseña. Ocho más tarde (24), Michael Chirinos estableció el segundo tanto.

Fue hasta los 65 minutos cuando cayó el tercer tanto, obra de Matías Garrido por medio de lanzamiento penal, quien debutó oficialmente con gol en el Rey de Copas.

Matías Garrido debutó en Olimpia con gol. Foto: EL HERALDO.

También, Cristian Maidana, otro debutante en el esquema de Pedro Troglio, marcó el cuarto y definitivo gol a los 70 minutos de partido, luego de un mal rechazo del portero Kevin Hernández.

De esa forma, los Melenudos suman sus primeros tres puntos y se colocan en la punta de la tabla, luego de que Marathón venciera 2 a 0 Real de Minas en San Pedro Sula, y a falta de tres partidos: Vida vs UPN, Real Sociedad vs Real España y Motagua vs Platense.

Vea: El irónico mensaje de Romell Quioto en Instagram

Alineaciones



Honduras de El Progreso:

Kevin Hernández, Kenneth Hernández, Juan Delgado, Gerson Rodas, Franklyn Morales, Samuel Lucas, Kevin Caminos, Roy Smith, Erlin Gutiérrez, Óscar Almendares y Marlon Ramírez.

Técnico: Luis Alvarado.



Olimpia:

Edrick Menjivar, Maylor Núñez, Ever Alvarado, Ovidio Lanza, Jorge Benguché, Matías Garrido, Jonathan Paz, Deybi Flores, Jonathan Ferrari, German Mejía y Michaell Chirinos.

Técnico: Pedro Troglio.