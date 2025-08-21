Instituto Superación San Francisco se prepara para dar espectacular show el 15 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- Con trompetas, redoblantes y pasos coordinados, la banda y las palillonas del Instituto Gubernamental Superación San Francisco afinan los últimos detalles para participar en los desfiles patrios.
Este año, el colegio no solo mostrará su banda, sino también cuadros de danza, mojigangas y otras expresiones culturales, destacándose como el centro educativo número 62 en la lista oficial.
El profesor y director de la banda, explicó que los ensayos comenzaron en febrero, cuando los estudiantes demostraron su aptitud musical, y desde abril se trabaja de lleno en montar el repertorio.
“Montar música es bastante complicado, más cuando los jóvenes comienzan de cero. Ahorita andaremos con unas 16 piezas musicales, desde canciones populares como las de Celia Cruz, hasta clásicos de los Beatles y grupos hondureños como Silver Star y Banda Ibanez”, detalló.
La banda del colegio capitalino está integrada por 52 estudiantes, quienes ensayan de lunes a sábado durante el mes de agosto, ajustándose a las cuatro jornadas académicas del colegio.
Según el director, la motivación de los estudiantes nace de su pasión por la música, mientras que los docentes contribuyen con incentivos académicos.
Por su parte, la palillona Abderi Zavala relató que las prácticas para ellas comenzaron en marzo y que ahora ensayan todos los días, incluso el sábado, pues pretender dar un verdadero espectáculo en los desfiles de independencia.
“Para preparar nuestras coreografías trabajamos en equipo, primero practicando los pasos básicos y poco a poco unimos todo hasta formar la coreografía completa. Repetimos varias veces hasta lograr coordinación, postura y buen ritmo. Requiere esfuerzo, pero lo hacemos con entusiasmo para dar lo mejor en cada presentación”, expresó.
Con cada ensayo y presentación, los estudiantes no solo perfeccionan su talento artístico, sino que también fortalecen valores como disciplina, trabajo en equipo y orgullo por su institución, preparando un espectáculo que promete emocionar al público durante los desfiles patrios.