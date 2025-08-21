Instituto Superación San Francisco se prepara para dar espectacular show el 15 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- Con trompetas, redoblantes y pasos coordinados, la banda y las palillonas del Instituto Gubernamental Superación San Francisco afinan los últimos detalles para participar en los desfiles patrios.

Este año, el colegio no solo mostrará su banda, sino también cuadros de danza, mojigangas y otras expresiones culturales, destacándose como el centro educativo número 62 en la lista oficial.

El profesor y director de la banda, explicó que los ensayos comenzaron en febrero, cuando los estudiantes demostraron su aptitud musical, y desde abril se trabaja de lleno en montar el repertorio.

“Montar música es bastante complicado, más cuando los jóvenes comienzan de cero. Ahorita andaremos con unas 16 piezas musicales, desde canciones populares como las de Celia Cruz, hasta clásicos de los Beatles y grupos hondureños como Silver Star y Banda Ibanez”, detalló.