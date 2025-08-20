Inter Miami sin Messi supera al Tigres de México y avanza a semifinales de Leagues Cup

La ausencia de Lionel Messi, que no fue convocado, y la retirada por lesión de Jordi Alba, fueron las peores noticias para los estadounidenses.

Fort Lauderdale, Estados Unidos .- Dos goles de Luis Suárez, ambos de penalti, clasificaron al Inter Miami a semifinales de la Leagues Cup tras un cierre de infarto ante el Tigres mexicano, que dispuso en el descuento de una ocasión para empatar que tocó los dos postes de la portería contraria.

Pero Suárez, como ya hiciera en el último partido de la Leagues Cup ante Pumas, se echó el equipo a la espalda y con dos goles de penalti puso al Inter Miami en la siguiente ronda, donde le espera el Orlando City o el Toluca.

El entrenador de las Garzas, Javier Mascherano, ya había advertido en la previa sobre la posible falta de Messi por molestias físicas, y esta se hizo realidad cuando el Inter Miami publicó la convocatoria. El astro argentino, principal baza del equipo de Florida, ni siquiera aparecía en el banquillo.

Tras un primer tiempo inadvertido, Tigres creció en la segunda mitad hasta encerrar al Inter Miami en su campo, pero cuando todo apuntaba a una victoria mexicana o a un desenlace en la tanda de penaltis, una mano de un defensor en el área de Tigres permitió a los estadounidenses sellar su pase a semis.

Sin Messi en el campo

Antes de este final, Inter Miami no había acusado de inicio el golpe moral de la falta de su capitán y se apoderó del balón desde el silbato inicial, ante un Tigres excesivamente estático que ni mordía en defensa ni asustaba en la faceta ofensiva.

Las ocasiones de 'Las Garzas' no eran muy claras, pero el peligro merodeaba constantemente el área del guardameta Nahuel Guzman, y bastaba un error defensivo -que cerca estuvo de culminar en autogol de Juanjo Purata- o una genialidad de un jugador del Inter Miami para abrir el marcador.

En este escenario llegó el penalti favorable al Inter Miami en el minuto 20. Un centro de Jordi Alba desde su habitual costado izquierdo golpeó en la mano extendida del defensa mexicano Javier Aquino y el arbitro no dudó en pitar penalti.

Suárez, con un chut a su derecha y a media altura, adelantó al Inter Miami. Mientras, Messi aplaudía desde un palco en el que seguía el partido junto a su familia.

El gol apenas modificó el guion de partido en los minutos posteriores, y el Inter Miami siguió generando peligro ante un Tigres que tenía a Ángel Correa y a Diego Lainez como sus mayores amenazas, aunque las principales ocasiones consistieron en disparos lejanos que no encontraron puerta.

En el área contraria, Tadeo Allende gozó de un mano a mano para ampliar la ventaja a la media hora de partido, pero su chut fue rechazado por un central a saque de esquina.

Los 'europeos' Alba, Sergio Busquets, Rodrigo De Paul y Suárez estaban entonados, sabedores de que la Leagues Cup es una de las mejores opciones que tienen para conquistar un título este año, y el Inter Miami gana mucho cuando sus veteranos recuerdan a su versiones del viejo continente.

Alba se retira lesionado

El cuartero se tornó en trío al inicio de la segunda parte, cuando Alba abandonó el terreno de juego cojeando por un golpe que había sufrido en los últimos instantes de la primera mitad.

Además de la pérdida de Alba, el Inter Miami también sufrió la expulsión de Mascherano, tras una discusión con el colegiado.

La versión de Tigres cambió por completo en la segunda parte, apoderándose de la posesión, y tuvo el empate en el minuto 57, a cargo de un disparo lejano de Lainez que impactó en el palo derecho de la portería defendida por Óscar Ustariz.

El equipo mexicano comenzó a encerrar a 'Las Garzas' en su campo y el empate no tardó en llegar. Correa deseó más que la defensa estadounidense un balón dividido y fue recompensado con un mano a mano ante Ustari que culminó con facilidad para poner el 1-1.

Si le hubieran dado la oportunidad, Inter Miami seguramente habría aceptado poner fin al partido y jugarse el pase a semifinales en los penaltis, pero restaban 20 minutos que olían a asedio de Tigres.

Correa tuvo el segundo en una buena combinación que le volvió a dejar solo frente al guardameta rival, pero esta vez una buena mano fuerte de Ustari sacó su disparo dirigido a la escuadra. En el palco, la sonrisa de Messi había dejado paso a un rostro tenso.

Pero cuando el campo parecía en pendiente hacia el área de Inter Miami, un penalti cobrado a favor de 'Las Garzas' por otra mano en el área encendió los ánimos de jugadores y afición. La revisión del VAR, después de que el árbitro no lo cobrara de inicio, fue celebrada como un gol.

Suarez, de nuevo a su derecha, engañó a Gumzán y puso al Inter Miami en semifinales. Otra vez sin Messi, como ante Pumas, el ariete uruguayo fue el líder.

Tigres gozó del empate en el descuento con un cabezazo de Iván López que tocó los dos postes y se paseó literalmente por encima de la línea de gol antes de salir de la portería. La suerte sonrió al Inter Miami.

- Ficha técnica:

2. Inter Miami: Óscar Ustari; Ian Fray (Marcelo Weigandt, m. 63), Gonzalo Luján, Maxi Falcón, Jordi Alba (Noah Allen, m.46); Yannick Bright, Sergio Busquets; Tadeo Allende (Tomás Avilés, m.90+2), Rodrigo De Paul, Telasco Segovia (Benjamin Cremaschi, m.63) y Luis Suárez.

Entrenador: Javier Mascherano.

1. Tigres: Nahuel Guzmán; Juanjo Purata, Rómulo Zwarg, Javier Aquino, Jesús Garza; Juan Brunetta, Fernando Gorriarán, Ozziel Herrera, Diego Lainez; Ángel Correa y Nicolás Ibáñez (Iván López, m.63).

Entrenador: Guido Pizarro.

Goles: 1-0, m.23: Luis Suárez; 1-1, m.67: Ángel Correa.; 2-1, m.89: Luis Suárez.

Árbitro: Mario Escobar, de Guatemala. Expulsó a Javier Mascherano y amonestó a Telasco Segovia en el Inter Miami y a Juan Brunetta en el Tigres.

Incidencias: partido de cuartos de final de la Leagues Cup disputado en el Chase Stadium de Fort Lauderdale (Florida).