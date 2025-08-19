Xabi Alonso, DT del Real Madrid, revela si cuenta o no con el brasileño Rodrygo

Madrid, España.- Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, dejó sin minutos al delantero brasileño Rodrygo Goes en el estreno en LaLiga ante Osasuna, aunque aseguró que fue por una decisión puntual y que cuenta con él. "El Mundial era un contexto diferente por la competición que era y hoy es sólo un partido", explicó Xabi Alonso cuando fue preguntado por Rodrygo.

El técnico madridista optó por Brahim Díaz en el equipo titular y en los cambios apostó antes por Franco Mastantuono y Gonzalo García.

"Ya dejamos atrás el Mundial y cuenta esta temporada. Cuento con Rodrygo, es solo un partido y no hay que hacer una lectura demasiado a futuro. En unos meses podré responder con más certeza pero hoy han sido circunstancias del partido y decisiones mías", zanjó.

Victoria

Once años después de su último partido en el Santiago Bernabéu como jugador del Real Madrid, Xabi Alonso volvió este martes al mismo escenario, pero como entrenador. Una nueva era tras la salida de Carlo Ancelotti, el técnico más laureado de la historia del conjunto blanco, que arrancó en el Mundial de Clubes pero que este 19 de agosto de 2025 tuvo su estreno en casa.