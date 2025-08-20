CAI derrota a Saprissa y lo obliga a superar a Motagua en última fecha de Copa Centroamericana

Ciudad de Panamá.- Un gol de Ángel Caicedo en los minutos finales dio este miércoles al Club Atlético Independiente panameño el triunfo por 1-0 sobre el Saprissa costarricense y lo acerca a los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

La victoria puso fin a 25 años de dominio del Saprissa sobre clubes panameños en torneos internacionales.

Independiente es ahora segundo del grupo C con 6 puntos y saldo de un gol, mientras que los ticos ocupan la tercera plaza con las mismas unidades, pero sin diferencia de goles.

El primer tiempo fue dominado por Saprissa, aunque sin claridad en el área rival. Gustavo Herrera probó al 16, pero su disparo fue bloqueado por el arquero Alex Rodríguez, figura del encuentro.

Jefferson Brenes lo intentó en los minutos 28 y 34, con respuestas seguras del guardameta panameño.

La última jugada clara de la primera parte llegó en el minuto 42 con un tiro libre de Ángel Valverde que se fue desviado.

En la segunda parte, el conjunto morado mantuvo la presión. Rodríguez volvió a brillar al 58 con una atajada al disparo de Brenes que se colaba al ángulo.

En el minuto 79, Marcos Escoe estuvo cerca, pero la pelota pasó rozando el arco panameño.

Cuando Saprissa atacaba con más insistencia, llegó el golpe del CAI. Al 82, Omar Berrocal recibió una falta de Kenay Myrie que un minuto después transformó Caicedo con un potente remate para el 1-0.

En el cierre, los ticos adelantaron líneas y buscaron el empate. Myrie tuvo una opción en el minuto 88, pero remató desviado.

La última llegó en el minuto 95 con un remate de Sebastián Acuña desde fuera del área, rechazado por la defensa panameña.