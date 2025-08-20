  1. Inicio
Tabla de posiciones de Copa Centroamericana: Real España va por el milagro, Diriangén eliminado

El Grupo B de la Copa Centroamerica de la Concacaf no está nada fácil, todo se define en la última fecha

  • 20 de agosto de 2025 a las 22:12
Tabla de posiciones de Copa Centroamericana: Real España va por el milagro, Diriangén eliminado

Real España tiene que ganar en la última fecha y esperar otro resultado.

 Foto: Neptalí Romero

San Pedro Sula, Honduras.- Un solitario gol de Brayan Moya le dio este miércoles al Real España su primer triunfo de la Copa Centroamericana 2025 tras vencer 1-0 al Diriangén de Nicaragua en la cuarta jornada del torneo de la Concacaf.

Al conjunto sampedrano le costó sacar la victoria en el estadio Morazán, el equipo nicaragüense no se la puso fácil y tuvo que esperar hasta el segundo tiempo para conseguir el gol que mantiene a la Máquina en la pelea.

Real España derrota a Diriangén con gol de Moya y mantiene la esperanza en Copa Centroamericana

En el minuto 64, Jhow Benavídez cobró un tiro libre, levantó el centro al área donde el panameño Daniel Aparicio conectó de cabeza, tapó el portero Brayan Rodríguez, pero dejó la pelota suelta y Moya muy atento a la jugada remató la pelota al fondo de las mallas para la alegría aurinegra.

Con este triunfo, el Real España sigue en el último puesto de la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Centroamericana, pero todavía tiene opciones de clasificación a los cuartos de final.

CAI derrota a Saprissa y lo obliga a superar a Motagua en última fecha de Copa Centroamericana

Real España empata a tres puntos con el Herediano de Costa Rica, que el jueves visita al segundo lugar Sporting San Miguelito de Panamá, que tiene cuatro unidades, lo mismo que el tercero Diriagén, pero los nicas quedaron eliminados. El Municipal de Guatemala es líder de la tabla con 5 puntos.

Si el Sporting San Miguelito le gana al Herediano, aseguraría su boleto a la siguiente ronda, mientras si el conjunto costarricense triunfa, quedaría a un paso.

En la última jornada, el Real España cierra de local recibiendo al Sporting San Miguelito, mientras Herediano le hará los honores al Municipal. Todo por decidir.

Tabla de posiciones de Copa Centroamericana: Real España va por el milagro, Diriangén eliminado

Tabla de posiciones del Grupo B:

Municipal - 5 puntos

Sporting San Miguelito - 4 puntos

Diriangén - 4 puntos

Herediano - 3 puntos

Real España - 3 puntos

Redacción web
Juan Carlos Miranda

