Descenso: Cuatro equipos en la cuerda floja en la Liga Nacional de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El cierre de la jornada 16 de la Liga Nacional de Honduras, dejó una situación de mucho suspenso tras darse un cuádruple empate de 30 puntos en el torneo de Clausura.



Sobre las últimas jornadas, los equipos denominados "pequeños", se han convertido en unos verdaderos monstruos, ya que al verse en la segunda división, han despertado y están sumando puntos a como de lugar.



Vida, Real de Minas, Honduras Progreso y Juticalpa, aunque usted no lo crea, todos tienen la misma cantidad en puntos (30), y podrían cerrar de la misma manera si ganan y empatan un encuentro en las dos restantes jornadas.





Así va la tabla del torneo de Clausura









Cabe mencionar que para salvar la categoría en primera división, no cuenta la diferencia de goles, la suma de puntos es la única salvación.



El triunfo del Juticalpa sobre el Platense la mañana de este lunes, puso las cosas color de hormiga. En caso de darse un empate definitivo tras culminar el Clausura, se jugaría una liguilla a una sola vuelta, y el de menos puntos se va a segunda división.



Estas son las dos últimas jornadas



Jornada 17

*Marathón vs Honduras Progreso

*Olimpia vs Real de Minas

UPNFM vs Real España

*Juticalpa vs Motagua

*Platense vs Vida



Jornada 18

*Honduras Progreso vs Juticalpa

UPNFM vs Olimpia

*Real de Minas vs Marathón

Real España vs Platense

*Motagua vs Vida