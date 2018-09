Selección de Fútbol de Honduras confirma amistoso ante Chile de Reinaldo Rueda en noviembre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Selección de Fútbol de Honduras confirmó el martes que realizará un partido amistoso el 14 de noviembre ante la Selección de Chile, dirigida por el entrenador honduro-colombiano Reinaldo Rueda Rivera, aunque no se precisó si será en Santiago u otra ciudad del país andino.



"Tenemos el contrato listo para ser firmado", informó el gerente de la Selección de Honduras, Gerardo Ramos, al tiempo que confirmó un único partido en octubre ante Emiratos Árabes Unidos en Barcelona.



Por otra parte, Ramos dijo que está trabajando por pactar un segundo juego para el 18 de noviembre en Sudamérica, cuyo principal candidato es la Selección de Perú, sin embargo, el juego ante los Incas aún no se confirma del todo, por lo que está tratando de tener otras opciones, entre ellas Paraguay de Juan Carlos Osorio. "Incluso me hablaron de Brasil", dijo sin profundizar el federativo.



Ramos informó que Honduras podrá percibir unos 70 ó 75 mil dólares por ambas presentaciones en Sudamérica. Además, dijo que la exigencia de los contratistas para estos partidos es que la H pueda contar con sus mejores jugadores en estos partidos y sobretodo aquellos que juegan eliminatorias.



Sobre quien dirigirá a la Selección de Fútbol de Honduras en estos dos partidos, dijo no saber si será el nuevo entrenador. La situación es que Carlos Ramón Tábora, entrenador de la sub 20 dirigirá el compromiso de octubre, pero no podría atender los de noviembre, pues el Premundial sub 20 de Concacaf inicia el 3 de noviembre en Estados Unidos, por lo que Fenafuth tendría que echar mano de otro entrenador.



Dentro del equipo de entrenadores de Fenafuth, están José Valladares (sub 17), José Romero (femenina y bases) y el director de desarrollo, Jorge Alexis Jiménez.