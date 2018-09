Selección de Fútbol de Honduras ya no jugará amistoso ante Marruecos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El director de selecciones nacionales, Gerardo Ramos, informó el martes que la Selección de Fútbol de Honduras ya no jugará un partido amistoso ante Marruecos que se había anunciado el mes pasado y que por ende solo se realizará el juego ante Emiratos Árabes Unidos en Barcelona el 11 de octubre.



Ramos atendió conferencia de prensa en las oficinas de Fenafuth tras una reunión de Comité Ejecutivo e informó que dicho juego "le estará dejando unos 22,000 dólares de ganancias a Fenafuth", dijo.



"El partido ante Marruecos no se puede realizar porque no se puede jugar fecha FIFA en dos confederaciones distintas, y aunque Barcelona y Marruecos están cerca, no se ha podido concretar el partido", ilustró el federativo.



Honduras jugará ante Emiratos Árabes Unidos el 11 de octubre en el estadio de Montjuic en Barcelona, (no en el Camp Nou como vendieron algunos medios) y estará al mando del entrenador de la sub 20, Carlos Ramón Tábora, quien además prepara al equipo juvenil para el Premundial de noviembre en Estados Unidos.



Sobre la convocatoria de jugadores, Ramos dijo que ya envió el bloqueo internacional de varios jugadores, incluyendo a los estelares del Houston Dynamo Alberth Elis, Romell Quioto y Boniek García, además a los juveniles del Nacional de Portugal, Wesly Decas y Brayan Róchez.



"La concentración para este partido iniciará el 28 de septiembre y finalizará el 3 de octubre, será en Comayagua. Luegos nos juntamos el 7 en San Pedro Sula y viajamos el 8 de octubre rumbo a Barcelona, donde estaremos llegando el día 9 sobre las 5:00 de la tarde", dijo.