Honduras vs Trinidad y Tobago EN VIVO: Hora y dónde ver partido de Clasificatoria Concacaf W

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección Femenina de Honduras tiene un nuevo desafío este miércoles 4 de marzo al enfrentarse a Trinidad y Tobago en la jornada 3 de las Clasificatorias Concacaf W en el Estadio Nacional. La "H" se juega todo para mantener el sueño de aspirar por un boleto al Mundial 2027 y el pase a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. El camino no es sencillo, ya que antes tiene que pasar por una primera fase. En esta crucial etapa, la Bicolor no arrancó de la mejor manera, ya que perdió en su debut ante El Salvador el pasado 2 de diciembre del 2025 en el Estadio "Mágico" González, por lo que tiene la obligación de sacar un resultado positivo, si quiere continuar con el objetivo de liderar en su grupo.

En este torneo, están excluidas las selecciones de Estados Unidos y Canadá, las mejores del área que aseguraron su pase directo al Campeonato Concacaf W - competencia en la que pelearán por el anhelado ticket al Mundial Femenino -. La "H" Femenil está urgida de una victoria, ya que de sufrir un nuevo tropiezo, quedaría eliminada de la competencia.

¿Quién es el entrenador de la "H" femenina?

El colombiano Mario Abadía fue presentado como entrenador de la Bicolor Femenina el pasado mayo del 2024. Fue asistente técnico de la Selección de Colombia y también tuvo su paso por el fútbol catracho: en el 2014 fichó por el Platense FC de Puerto Cortés, para después llegar al Victoria de La Ceiba y finalizar su andar deportivo en el Honduras de El Progreso.

Jugadoras que destacan

La Selección Femenina de Honduras tiene a varias legionarias. Una de ellas es la guardameta Madeline Nieto de la CD Universidad Católica de Ecuador y Bárbara Murillo, una de las capitanas de la "H", que actualmente juega en el Miami Grove FC de Estados Unidos, equipo donde milita también la catracha Johana Espinal. Alexandra Merriam (KC Athletics), Lesbia Puerto (Of New México) y Allyson Reed (University Of Texas P.B.). Del fútbol local destacan jugadoras como Caterin Rapalo y Laura Canales del CD Under, club que ha reinado en los últimos años en la Liga catracha.

Hora y canal que transmitirá el partido