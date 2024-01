Apertura: Padel Club Honduras eleva el juego en Tegucigalpa

Horario

Padel Club Honduras cuenta con un horario para alquiler de canchas de 5:30 am a 10:30 pm de lunes a sábado, y 8:30 am a 8:30 pm los domingos. El horario de las áreas sociales se extiende los viernes y sábados hasta la 1:00 am. Las reservaciones se realizan directamente atreves de la app PlaybyPoint.