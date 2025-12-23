MAPFRE Honduras celebra la Navidad junto a colaboradores e intermediarios

MAPFRE Honduras celebró su tradicional fiesta de Navidad en un ambiente marcado por la unión, la cercanía y el espíritu festivo que caracteriza a esta época del año. El encuentro reunió a colaboradores e intermediarios de Tegucigalpa y San Pedro Sula, consolidándose como un espacio de convivencia y agradecimiento por el trabajo realizado durante el año.

La velada fue propicia para fortalecer los lazos entre los equipos y reconocer el compromiso demostrado a lo largo del 2025. En un entorno cálido y distendido, los asistentes compartieron momentos de camaradería que reflejaron la cultura organizacional de la compañía, basada en el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia. Durante el evento, el CEO de MAPFRE Honduras, Dennis Ordoñez, destacó que la celebración iba más allá de una fecha especial en el calendario. Señaló que era una ocasión para celebrar la unión, el esfuerzo conjunto y agradecer el compromiso, empeño y dedicación de todos quienes forman parte de la organización durante este 2025.

Por su parte, la directora de Recursos Humanos, Elsy Silva, subrayó la importancia de compartir este espacio con colaboradores e intermediarios en una época tan significativa como la Navidad. Resaltó que estos encuentros refuerzan los valores de cercanía y reconocimiento que la empresa promueve, fortaleciendo el vínculo humano que impulsa los resultados. Asimismo, MAPFRE Honduras reconoció el valioso aporte de los intermediarios en los logros alcanzados durante el año, así como la dedicación de sus colaboradores, quienes supieron transformar los retos en oportunidades de crecimiento y aprendizaje, contribuyendo al fortalecimiento de la compañía en el mercado.