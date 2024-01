Gran arranque del Puma Energy Rally Team en el Dakar 2024 de Arabia Saudita

El paraguayo Oscar Santos, con el UTV Can Am modelo Maverick T3, y el guatemalteco Francisco Arredondo, en la categoría Motos, con una KTM 450 Rally, finalizaron felices la particular travesía.

En tanto, para Arredondo la tarea comenzó con complicaciones, aunque el experimentado piloto centroamericano se repuso y llegó airoso: “En el kilómetro 8, seguí con otros competidores en una zona rápida y me caí. Una situación insólita para un comienzo de un Dakar. Pero me levanté, comprobé que no le pasó nada la moto, a mí tampoco, y continué con mi estrategia. Luego me sentí muy cómodo, la navegación fue compleja para las motos, pero lo resolví de la mejor manera”.