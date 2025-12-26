  1. Inicio
Coffee Lab Río de Espresso Americano: una nueva forma de vivir el café llega a SPS

Espresso Americano inaugura Coffee Lab Río de Piedras, un espacio donde el sabor, el ambiente y la experiencia se encuentran.

La escena cafetera de la ciudad industrial se renueva con una propuesta que invita a vivir el café más allá de lo habitual.

La ciudad industrial de Honduras suma un nuevo punto de encuentro pensado para quienes disfrutan del buen café, la gastronomía y las experiencias distintas. Espresso Americano anuncia la inauguración de Coffee Lab Río de Piedras, su primer Coffee Lab en la ciudad, un espacio que invita a descubrir el café desde una perspectiva más cercana, sensorial y memorable.

Ubicado en Río de Piedras, 23 avenida, 4ª calle, contiguo a Cervecería Perla Negra, Coffee Lab abre sus puertas como un lugar donde el tiempo se vive sin prisas. Su diseño moderno y acogedor crea el ambiente ideal para quedarse, conversar y disfrutar, ya sea durante una pausa en la jornada, una reunión informal o un momento personal acompañado de una buena taza de café.

El concepto Coffee Lab va más allá de lo tradicional. El espacio ofrece un menú de alimentos especializados preparados al momento, una variada selección de bebidas y cócteles, así como un sistema de autoservicio que vuelve la experiencia práctica y dinámica, sin perder el trato cercano y la calidad que caracterizan a Espresso Americano.

Uno de los grandes atractivos del lugar es su tostadora a la vista, que permite a los visitantes observar el proceso de tostado del café. Este detalle conecta directamente con el origen, el aroma y la esencia que hay detrás de cada bebida, transformando cada visita en una experiencia auténtica y distinta.

Coffee Lab Río de Piedras nace como un punto de encuentro para quienes disfrutan explorar nuevos sabores, ambientes y momentos. Es un espacio donde el café se convierte en experiencia, el entorno inspira y cada visita se vive de una forma diferente, reforzando la cultura del café como parte del día a día.

Con esta apertura, Espresso Americano suma cuatro Coffee Lab en funcionamiento, dos en Tegucigalpa, uno en La Ceiba y ahora uno en San Pedro Sula. La marca continúa innovando y creando espacios que conectan a las personas, celebran el café hondureño e invitan a los sampedranos a descubrir Coffee Lab Río de Piedras y dejarse sorprender por una nueva forma de disfrutar el café.

