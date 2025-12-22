Mi Super y Grupo UMA premian la fidelidad de sus clientes con “Mi Super sobre ruedas”

Mi Super, en alianza con Grupo UMA, celebró con éxito el cierre de la promoción “Mi Super sobre ruedas”, una iniciativa pensada para premiar la fidelidad de sus clientes y fortalecer su compromiso con el ahorro y la comodidad. El sorteo incluyó dos motocicletas diseñadas para facilitar la movilidad diaria, brindando una solución práctica y eficiente para los ganadores. La dinámica de participación fue accesible y atractiva para todos los clientes. Por cada L250.00 en compras realizadas, los consumidores acumulaban cupones que les permitían participar automáticamente en el sorteo, incentivando así la preferencia por Mi Super y aumentando las oportunidades de ganar.

Los premios consistieron en dos motocicletas Bajaj, modelos CT125 y CT100, reconocidas por su conducción cómoda, segura y eficiente. Estas motocicletas destacan por su diseño funcional y su rendimiento, convirtiéndose en aliadas ideales para el día a día de quienes buscan economía y practicidad en cada recorrido. Como resultado del sorteo, los afortunados ganadores fueron José Manuel Mejía, cliente de la tienda Mi Super Nueva Suyapa, y Emilson Josué Cruz, cliente de la tienda Mi Super El Centro. Ambos ahora disfrutarán de una nueva experiencia sobre ruedas, reflejo del valor que la promoción otorgó a la lealtad de sus clientes.