BAC expande sus servicios y apuesta por una experiencia bancaria más intuitiva

BAC reafirma su liderazgo en innovación financiera al avanzar hacia una banca cada vez más cercana, moderna e intuitiva, alineada con su estrategia de Triple Valor. Esta visión impulsa a la institución a generar prosperidad en las comunidades, fortalecer el desarrollo económico del país y facilitar el acceso a soluciones financieras confiables y tecnológicas para más hondureños. Como parte de este compromiso, el banco continúa ampliando su presencia en zonas estratégicas y polos de desarrollo, consolidando una red de atención pensada para acompañar a sus clientes en cada etapa de su vida. Durante este año, BAC inauguró dos nuevas agencias en Catacamas, Olancho, y San Lorenzo, Valle, fortaleciendo su cobertura y acercando sus servicios a más personas y negocios.

Con estas aperturas, BAC robustece un ecosistema de atención que hoy integra 61 sucursales a nivel nacional, más de 500 cajeros automáticos, más de 2,400 corresponsales no bancarios Rapibac y más de 33,000 terminales POS. A través de esta red, circula aproximadamente el 60% del Producto Interno Bruto del país, reflejando el impacto y la confianza que la institución ha construido en el mercado hondureño. Esta infraestructura sólida posiciona a BAC como un aliado financiero clave para personas, comercios y empresas, liderando la emisión y el procesamiento de tarjetas, así como el desarrollo de soluciones diseñadas para responder a las necesidades específicas de cada cliente y sector productivo.