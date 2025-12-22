BAC expande sus servicios y apuesta por una experiencia bancaria más intuitiva

BAC reafirma su liderazgo en innovación financiera al avanzar hacia una banca cada vez más cercana, moderna e intuitiva, alineada con su estrategia de Triple Valor. Esta visión impulsa a la institución a generar prosperidad en las comunidades, fortalecer el desarrollo económico del país y facilitar el acceso a soluciones financieras confiables y tecnológicas para más hondureños.
Como parte de este compromiso, el banco continúa ampliando su presencia en zonas estratégicas y polos de desarrollo, consolidando una red de atención pensada para acompañar a sus clientes en cada etapa de su vida. Durante este año, BAC inauguró dos nuevas agencias en Catacamas, Olancho, y San Lorenzo, Valle, fortaleciendo su cobertura y acercando sus servicios a más personas y negocios.
Con estas aperturas, BAC robustece un ecosistema de atención que hoy integra 61 sucursales a nivel nacional, más de 500 cajeros automáticos, más de 2,400 corresponsales no bancarios Rapibac y más de 33,000 terminales POS. A través de esta red, circula aproximadamente el 60% del Producto Interno Bruto del país, reflejando el impacto y la confianza que la institución ha construido en el mercado hondureño.
Esta infraestructura sólida posiciona a BAC como un aliado financiero clave para personas, comercios y empresas, liderando la emisión y el procesamiento de tarjetas, así como el desarrollo de soluciones diseñadas para responder a las necesidades específicas de cada cliente y sector productivo.
De forma paralela, la entidad ha incorporado innovaciones que elevan la experiencia del usuario hacia un modelo más simple, intuitivo y conectado. Entre ellas destaca la ampliación de la red de cajeros automáticos vehiculares, con un nuevo punto en Siguatepeque, que permite realizar transacciones con mayor comodidad y seguridad sin bajar del vehículo.
Asimismo, BAC impulsa la movilidad sostenible con la instalación de cargadores para vehículos eléctricos e híbridos, sumando recientemente uno en Siguatepeque. A esto se agregan nuevas funcionalidades en la Banca Móvil, como el pago de impuestos y servicios municipales en Tegucigalpa y San Pedro Sula, la administración de favoritos y Ameritransfer sin preregistro, que facilita transferencias dentro de Centroamérica desde la Banca en Línea, consolidando una propuesta digital a la altura de las nuevas necesidades del país.