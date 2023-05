Salud emocional: construya ambientes que evoquen paz y tranquilidad en el hogar

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ya sea después de un día largo de trabajo o estudio, en medio de la realización de los quehaceres diarios, o cuando apenas se dispone a dar inicio a su rutina, hay que estar de acuerdo en que un ambiente de paz y tranquilidad es un gran aliciente.



+Clic aquí para registrarse en El Heraldo



Sin embargo, que sea algo que todos busquen no significa que sepan bien cómo lograrlo. Salas confortables para relajarse, habitaciones placenteras para descansar, áreas despejadas para meditar... Cualquier espacio que favorezca la salud mental y emocional debe potenciarse.



Primero que todo, gozar de luz natural es fundamental para crear un ambiente de serenidad en casa. Esta aumenta los niveles de serotonina, un neurotransmisor que regula los estados de ánimo. Intente despejar las entradas de luz, como ventanas y puertas, para conseguir que dicha luminosidad incida al máximo en todas las estancias.



Tampoco hay que olvidarse del orden y la limpieza. No hay nada más estresante que un ambiente saturado, sucio y desprolijo. Todas estas características producen en el estado de ánimo una sensación de abandono y caos. Tener los objetos justos y en el lugar adecuado, así como las paredes, suelos y demás superficies impecables, es básico para poder sentirse a gusto.



La recomendación general de los expertos en cuanto a la colorimetría a implementar, siempre irá orientada a gamas suaves, tanto en paredes como en muebles y objetos. Los tonos ideales para construir un ambiente tranquilo son blancos, grises, beige y pastel. No hay que sobrecargar una estancia con muchos colores y, desde luego, siempre es prioritario evitar aquellos más chillones.



Finalmente, una estancia en paz es aquella que no almacena objetos alusivos a recuerdos dolorosos o perturbadores. Si continúa manteniendo a la vista imágenes de esa relación que no funcionó o sigue acumulando pertenencias de una época muy oscura en su vida, lo mejor es que haga un esfuerzo por dirigirlas hacia un contenedor de basura. Si no está listo para soltar, al menos retírelas de su alcance mientras se prepara para el momento oportuno.