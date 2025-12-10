Donante de esperma portador de un gen cancerígeno engendró 200 hijos en 14 países

Madrid, España.- Un banco de esperma de Dinamarca ha vendido semen de un mismo donante, que porta un gen cancerígeno potencialmente mortal y con el que han sido engendrados al menos 197 bebés en catorce países europeos, según una investigación de la Red de Periodismo de Investigación de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) publicada este miércoles. Se trata del 'donante 7069' o 'Kjeld', un estudiante que comenzó a donar esperma en 2005 en la sede de Copenhague del Banco Europeo de Esperma (ESB), después de pasar todos los exámenes médicos de la época. Los gametos de 'Kjeld' fueron vendidos entre 2006 y 2023 a 67 clínicas de fertilidad de toda Europa, a pesar de los límites que hay en algunos países al número de nacimientos por donante porque no hay una regulación internacional que lo limite, según esta investigación publicada en varios medios europeos, entre ellos la cadena pública española RTVE.

En 2023, se bloqueó su uso tras descubrirse en la muestra una "nueva y potencialmente mortal alteración genética", una patología derivada de la mutación TP53, que es el síndrome de Li Fraumeni, una enfermedad que predispone a que la persona portadora "desarrolle diferentes tipos de cáncer a lo largo de su vida", según explica Ann-Kathrin Klym, jefa de Laboratorio del banco de esperma Berliner Samenbank, citada por RTVE.

Esta alteración genética era imposible de detectar en 2005, pues estaba presente en un porcentaje muy bajo de células del esperma, pero hasta noviembre de 2023 ya había sido implantada en decenas de mujeres en toda Europa y ya hay niños con cáncer e incluso, según una doctora citada por la investigación, algunos "ya han muerto".

"Tenemos niños que ya han desarrollado dos tipos de cáncer y algunos de ellos ya han muerto a una edad muy temprana", dijo Edwige Kasper, investigadora de la Universidad de Rouen en esta red europea, en una entrevista a la televisión pública danesa DR, donde pide que se encuentre a todos los vástagos de este donante para hacerles seguimiento médico, aunque aún no se conoce el número total.



Al menos 35 hijos en España

En España, el esperma del 'donante 7069' fue vendido a cuatro clínicas y las autoridades han confirmado que ha sido usado para concebir a 35 niños -diez de familias españolas y 25 de mujeres que viajaron desde el exterior para el tratamiento-, a pesar de que la legislación española limita a seis familias por donante. Tres de estos niños concebidos en España han dado positivo en la mutación y uno de ellos ya está enfermo, según la investigación. El país donde el esperma del 'donante 7069' ha dejado más niños es en Países Bajos, donde se concibieron 49 bebés hasta 2013, cuando se emitió la recomendación de limitar a 25 las mujeres a las que se debería inseminar con el mismo esperma. También se ha detectado que se utilizó para concebir 50 niños en mujeres no residentes en el país.