Suéter navideño: la prenda que divide a amantes de la Navidad y “Grinchs”

Madrid, España.- La Navidad no sería la misma sin los árboles con sus figuritas, las luces o los polvorones, una lista a la que se suma el jersey con motivos navideños que, como el turrón, todos los años vuelve por Navidad. O se ama o se odia. Para muchos se ha convertido en una prenda divertida, en un guiño humorístico a las fiestas navideñas; para otros en una pieza ridícula, extravagante y de dudoso gusto estético. "Ponerse un jersey navideño es la mejor manera de zambullirse en el espíritu de la Navidad", dice a EFE Javier Álvaro, paisajista de 43 años, quien asegura que independientemente de la edad que se tenga y de cómo quede, es una forma de contagiar alegría. Sin embargo, para Mar Vicente, administrativa de 58 años, esta prenda es una moda tonta y absurda "que, más que abanderar el espíritu de la Navidad, abandera el espíritu del consumismo".

El día del jersey feo de Navidad, más conocido como 'ugly christmas sweater', se celebra el 20 de diciembre y para conmemorarlo se usa un jersey navideño llamativo y exagerado durante todo el día y se comparte la celebración con amigos y familiares. Desde hace una década acaparan escaparates y percheros en pequeñas y grandes superficies; se han convertido en uniforme para el día de la copa navideña en la oficina, la cita del amigo invisible, la cena de antiguos alumnos y, por supuesto, el traje con el que sentarse a la mesa en Nochebuena. La clave para acertar es el exceso: cuanto más extravagante, colorido y 'kitsch' sea, mucho mejor. "Ha dejado de ser una prenda motivo de vergüenza y se ha convertido en una prenda que se luce con orgullo", añade Javier Álvaro. Decorados con grandes renos, papá noel, duendes, grecas alpinas, bastones de caramelo, cajas de regalo, galletas de jengibre, bolas de navideñas o muñecos y copos de nieve, esta prenda cada vez se ve más. "En mi casa se ha convertido en una tradición. Cada año tenemos que acudir a la cena de Nochebuena con jersey de Navidad y no vale repetir el del año anterior", explica Sergio Sarmentero, de 21 años, estudiante de periodismo. Los más cotizados son los que llevan luces incorporadas y frases graciosas e ingeniosas. "Cuánto más exagerado y ridículo mejor", dice Sarmentero, que apunta que este jersey también es una herramienta humorística para rebajar la tensión entre cuñados (si la hubiera).