El "glacial look" arrasa esta Navidad 2025: cómo lograr el maquillaje más viral de la temporada

La consigna de esta Navidad es destacar un rasgo y orquestar el resto en torno a él, avanzando desde el maquillaje minimal y casi imperceptible de los últimos años hasta propuestas más marcadas

  • Actualizado: 11 de diciembre de 2025 a las 13:03
La temporada festiva de 2025 llega con una paleta que combina brillo, sobriedad y un punto de fantasía invernal. Las tendencias en maquillaje para estas fechas apuestan por la luminosidad controlada, los tonos metálicos suaves y la recuperación de clásicos reinterpretados, desde el rojo brillante hasta los matices vino.

Foto: shutterstock
La tendencia más comentada es el llamado ‘glacial look´, un maquillaje que se inspira en el brillo helado de la estación. La piel se trabaja con texturas ligeras, bases apenas perceptibles y un acabado jugoso que recuerda al cristal empañado.

 Foto: shutterstock
La hidratación previa es esencial para lograr un efecto luminoso pero natural. Esta propuesta prescinde de los excesos y reivindica la luz estratégica: pómulos, puente de la nariz y lagrimal se iluminan con sutileza, creando un aura fría y nítida.

 Foto: shutterstock
En los ojos, los plateados recuperan protagonismo, acompañados de azules hielo y blancos perlados. Son tonos que, lejos de resultar estridentes, aportan sofisticación y un aire futurista.

Foto: shutterstock
El delineado plateado surge como detalle estrella, una línea fina que recorre el párpado superior o que se concentra en el lagrimal para aportar claridad instantánea. La mirada adquiere así un protagonismo casi escénico, aunque siempre desde la precisión y la limpieza.

 Foto: shutterstock
Los labios del ‘glacial look’ se mantienen en rosa frío o nude suavizado, de forma que la atención se desplace hacia la luz del rostro y el trabajo de la mirada. En conjunto, se trata de un maquillaje que combina teatralidad y contención y que encaja tanto en reuniones diurnas como en celebraciones nocturnas.

 Foto: shutterstock
Pero la Navidad también es territorio de clásicos, y este año regresan actualizados. El rojo continúa siendo el tono estrella, aunque con acabados diferentes: lacado, satinado o ligeramente brillante. Lejos de los mates intensos de temporadas pasadas, la tendencia se decanta por texturas más vivas, capaces de captar la luz sin saturar.

 Foto: shutterstock
En paralelo, los tonos vino consolidan su presencia como alternativa sofisticada. Cerezas profundas, borgoñas y ciruelas estructuran un perfil más invernal, especialmente favorecedor en pieles frías, una propuesta que sugiere la firma Prada para esta Navidad.

 Foto: shutterstock
El ‘glitter’ se reserva para detalles pequeños. Ya no cubre todo el párpado, sino que se aplica en puntos concretos: un destello en el centro del ojo, un acento en el lagrimal o un toque sobre una sombra metálica para realzarla. Esta contención permite jugar con brillos sin caer en excesos típicamente festivos.

Foto: shutterstock
Las cejas mantienen un diseño natural, peinadas hacia arriba y fijadas con gel transparente. La estructura del rostro se completa con colorete y bronceador difuminados en la técnica conocida como ‘blonzing’, un híbrido que aporta calidez al pómulo sin marcar contornos severos.

 Foto: shutterstock
El maquillaje navideño también se adapta al plan. El éxito de estas propuestas responde a un contexto en el que se busca equilibrio entre brillo y moderación. Tras temporadas de contrastes marcados, la belleza navideña se inclina por un estilo consciente, donde cada elemento tiene un propósito.

Foto: shutterstock
La piel es radiante pero no excesiva; los ojos brillan, pero sin saturación; los labios destacan sin convertirse en una máscara independiente del rostro.

Foto: shutterstock
Además de su valor estético, estas tendencias poseen una ventaja práctica: la versatilidad. Los tonos metalizados pueden adaptarse a diferentes intensidades y los labiales profundos funcionan tanto en pieles claras como en las más cálidas. Esta flexibilidad facilita que cada persona interprete las propuestas según su estilo.

 Foto: shutterstock
En conjunto, la Navidad de 2025 plantea un maquillaje que combina tradición y modernidad, brillo y mesura, intensidad y precisión. Frente a la tentación de recurrir a todos los recursos festivos a la vez, la tendencia principal invita a elegir un foco (mirada, labios o luminosidad) y dejar que el resto del maquillaje actúe como acompañamiento.

Foto: shutterstock
