No hacer nada, el hábito de Cristian Castro que la psicología recomienda

Tegucigalpa, Honduras.- Quizá usted también escuchó la entrevista viral de Cristian Castro hablando de su pasatiempo favorito. Dijo, sin miedo a las críticas, que le encanta no hacer nada. Para muchos fue motivo de burla, para otros de debate.

Algunos lo juzgaron desde esa mirada que relaciona el descanso con la flojera y el silencio con el desperdicio. Pero Castro, sin saberlo quizá, tocó un nervio muy real en una sociedad que lleva décadas olvidando cómo parar.

Vivimos bajo una lógica que premia la ocupación constante. Las agendas reventadas se ostentan como trofeos, mientras el cansancio crónico se normaliza.

Y descansar, simplemente descansar, se siente como una traición a la productividad. Pero hay algo que la psicología viene señalando con insistencia y que conviene escuchar.

“Nos han enseñado desde pequeños que el valor de una persona se mide por lo que produce. Esa creencia se instala tan profundo que, cuando alguien para de verdad, el cuerpo responde con culpa antes de responder con alivio”, explica la psicoterapeuta Helen Maradiaga.

Y tiene razón, esa culpa no es un defecto de carácter, es un aprendizaje cultural que puede, y debe, deshacerse.

Lo que ocurre en su cuerpo cuando se permite descansar no es trivial.