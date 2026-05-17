No hacer nada, el hábito de Cristian Castro que la psicología recomienda

Tegucigalpa, Honduras.- Quizá usted también escuchó la entrevista viral de Cristian Castro hablando de su pasatiempo favorito. Dijo, sin miedo a las críticas, que le encanta no hacer nada. Para muchos fue motivo de burla, para otros de debate.
Algunos lo juzgaron desde esa mirada que relaciona el descanso con la flojera y el silencio con el desperdicio. Pero Castro, sin saberlo quizá, tocó un nervio muy real en una sociedad que lleva décadas olvidando cómo parar.
Vivimos bajo una lógica que premia la ocupación constante. Las agendas reventadas se ostentan como trofeos, mientras el cansancio crónico se normaliza.
Y descansar, simplemente descansar, se siente como una traición a la productividad. Pero hay algo que la psicología viene señalando con insistencia y que conviene escuchar.
“Nos han enseñado desde pequeños que el valor de una persona se mide por lo que produce. Esa creencia se instala tan profundo que, cuando alguien para de verdad, el cuerpo responde con culpa antes de responder con alivio”, explica la psicoterapeuta Helen Maradiaga.
Y tiene razón, esa culpa no es un defecto de carácter, es un aprendizaje cultural que puede, y debe, deshacerse.
Lo que ocurre en su cuerpo cuando se permite descansar no es trivial.
El sistema nervioso parasimpático entra en acción, activando procesos de reparación celular que el ritmo del día a día suele mantener interrumpidos.
También se fortalece el sistema inmune y el cerebro, en momentos de aparente quietud, procesa emociones, consolida recuerdos y reorganiza el pensamiento creativo.
Dese permiso para bajar el ritmo sin justificaciones, mire el techo, no haga nada por la tarde. No porque lo merezca después de ser productivo, sino porque usted, como todo ser vivo, necesita parar.
Señales de que necesita parar
El agotamiento crónico no llega de golpe, es el resultado de no detenerse durante bastante tiempo. Estos son algunos indicios que conviene atender antes de que se conviertan en una señal de alarma más seria.
- Se despierta cansado: El sueño que no repara suele ser síntoma de un sistema nervioso que no logra desactivarse.
- Le cuesta concentrarse: La niebla mental, ese estado de confusión leve pero persistente, es una de las primeras manifestaciones del agotamiento cognitivo acumulado a lo largo de semanas o meses.
- Irritabilidad: Cuando los recursos emocionales están agotados, el umbral de tolerancia se reduce. Las pequeñas fricciones del día empiezan a sentirse como grandes obstáculos.
- Dificultad para disfrutar: Esa pérdida parcial de la capacidad de disfrute puede aparecer como una señal temprana de que el sistema emocional necesita una pausa real y sostenida.
- Tensión física: La tensión muscular crónica suele ser la forma que tiene el organismo de registrar lo que la mente tarda en asimilar.
- Se siente insuficiente: Esa sensación de insuficiencia persistente puede ser indicativa de un estado de alerta constante que no ha cesado desde hace mucho tiempo.
¿Qué le pasa a su cerebro cuando descansa?
- Procesos de limpieza metabólica: El sistema glinfático, que actúa principalmente durante el sueño profundo, elimina residuos metabólicos, incluidas proteínas asociadas al deterioro cognitivo.
- Conectividad: El descanso favorece la conexión entre distintas áreas del cerebro, lo que es, en parte, el origen biológico de los momentos de inspiración que emergen tras la actividad mental sostenida.
- Equilibrio entre los neurotransmisores: La dopamina y serotonina recuperan sus niveles funcionales durante pausas sostenidas, lo que previene desbalances emocionales a largo plazo.