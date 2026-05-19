Más allá de lo físico: así transforma la menopausia el cerebro

Tegucigalpa, Honduras.- Durante décadas, la menopausia se ha explicado casi exclusivamente desde sus manifestaciones físicas, señala Raquel Marín, neurocientífica y pionera en la neurociencia aplicada al bienestar femenino. Esta científica especializada en el estudio del sistema nervioso, y formada en las prestigiosas universidades Rockefeller (Estados Unidos) y Laval (Canadá), propone ampliar ese enfoque y entender el cese natural de la vida reproductiva de la mujer, también como un proceso cerebral, en el que hormonas, neurotransmisores, emociones y hábitos de vida interactúan de forma constante.

Desde esa perspectiva, muchos síntomas característicos de esta etapa —como la niebla y la fatiga mentales, la dificultad para concentrarse, la irritabilidad, la ansiedad, la depresión, los sofocos, las alteraciones del sueño o los cambios de humor— adquieren un sentido más claro y completo, explica Marín, autora del libro "Neuropausia".

La segunda gran transición en la vida de la mujer

Marín sitúa a la menopausia como una segunda transición hormonal en la vida de la mujer (la primera tiene lugar en la pubertad, durante la adolescencia) que no solo afecta al cuerpo y el aparato reproductor, sino también al cerebro y al equilibrio emocional. Señala que “esta transformación hormonal obliga tanto al cerebro como al resto del organismo a adaptarse a la ausencia de estrógenos (hormonas femeninas), pero una vez concluida esta etapa, las mujeres pueden disfrutar de una vida plena y saludable otras cuántas décadas”. A partir del vínculo entre estrógenos y función cerebral, Marín explica cómo esta etapa puede influir en la cognición, el estado de ánimo, la respuesta al estrés y la sensación general de equilibrio o vulnerabilidad, así como en aspectos clave del bienestar, como la sexualidad, la ansiedad, el descanso, la alimentación. Señala que “la menopausia ha sido durante mucho tiempo una realidad insuficientemente atendida, marcada por el desconocimiento, los estigmas y la falta de recursos” y que ahora, desde la neurociencia, no solo puede entenderse mejor: también puede vivirse como una oportunidad para conocerse, cuidarse y disfrutarse”.

Cambios hormonales, físicos y emocionales

Para Marín, “la sexualidad ocupa un lugar central en el bienestar durante esta etapa, y requiere atender cómo los cambios hormonales, físicos y emocionales pueden influir en el deseo, la excitación, la lubricación, el dolor o la satisfacción sexual”. El intestino y sus microorganismo (microbiota), la alimentación y los hábitos de vida, así como los enfoques innovadores y técnicas avanzadas, así como la terapia de reemplazo hormonal y algunas estrategias orientadas al rejuvenecimiento de los ovarios, forman parte de su mirada amplia e integradora sobre el bienestar menopáusico. Aunque “no existe una única forma de vivir la menopausia, comprender lo que ocurre en el organismo puede ayudar a aliviar temores, relativizar el malestar, mejorar la calidad de vida, a prevenir el desgaste y vivir esta etapa como una fase llena de posibilidades para el bienestar”, asegura. El hecho de que el verdadero epicentro del cambio menopáusico se localice en el cerebro, en lugar de situarlo exclusivamente en el cuerpo, tiene implicaciones para el bienestar de la mujer, asegura Marín en una entrevista con EFE.

La mejor actitud mental para esta etapa vital

“La forma en que una mujer aborda mentalmente la menopausia es crucial para la actitud que adopte ante esta etapa”, apunta. “A nuestro cerebro, que es un gran consumidor de energía, no le gustan excesivamente los cambios de paradigma y no cabe duda que esta etapa puede generar una sensación de ‘cambio en la zona de confort’ cerebral”, haciendo que se sienta vulnerable, según señala. “Esa vulnerabilidad puede afectar emocionalmente a la persona y hacer que se anticipe mentalmente a algo `negativo´ que quizá no ocurra”, sostiene. “Si la menopausia se explica como la antesala de algo negativo la mujer puede caer en aquello que describe una famosa frase de Winston Churchill, la cual he adaptado a esta situación femenina”, señala Marín. Esa frase es la siguiente: "durante la menopausia, me pasé la mayor parte de mi vida preocupándome por cosas que nunca ocurrieron”, apunta la neurocientífica. Añade que “el cerebro es el gran regulador de las emociones, la memoria, la forma de dormir y de comer, y hasta de gestionar las sensaciones corporales” y que “las hormonas sexuales femeninas ejercen un papel primordial en la función cerebral, por lo que los cambios hormonales pueden generar en la cabeza cambios en su adaptación” de la mujer.

Reajustes en el "motor" cerebral

“La mayor parte de los síntomas que muchas mujeres experimentan en la menopausia se explican precisamente por ‘el reajuste de motores’ que sus cerebros están efectuando”, aclara. En consecuencia “si una mujer conoce de primera mano aquello que puede estar generando los cambios en su cabeza, y se toma conciencia de que esos cambios son pasajeros, podrá aceptar estas nuevas experiencias ‘neuropáusicas’ como algo natural”, enfatiza. Consultada por EFE acerca de con qué actitud mental debería afrontar una mujer la menopausia para poder disfrutarla en lugar soportarla, Marín señala que lo ideal es “aceptar que se trata de un momento que te ofrece la oportunidad de poner una atención particular a tu ser, tu cuerpo y tu cabeza, fieles acompañantes en el viaje de la vida”. Como afirmó Dolly Parton, célebre cantante, actriz y escritora estadounidense: “No se trata de dirigir el viento, sino de ajustar las velas”, concluye esta reconocida neurocientífica.

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