Estilo de vida: hábitos diarios que ayudan a reducir el estrés

Que vivir con estrés sea común no significa que sea sano. Aquí una serie de hábitos diarios que pueden ayudarle a bajar las revoluciones, sin necesidad de desaparecer del mapa

  • 07 de agosto de 2025 a las 16:48
El estrés sostenido puede causar insomnio, ansiedad, depresión, problemas digestivos, hipertensión, entre muchos otros padecimientos cada vez más comunes.

 Foto: Shutterstock.

Tegucigalpa, Honduras.- En un mundo actual que aplaude la velocidad, la productividad extrema y la autoexigencia como virtudes, muchos han llegado a convivir con el estrés como si fuera parte del ADN adulto. Pero que sea común no significa que sea sano.

Salud mental: hábitos diarios que nos hacen bien

En ese sentido, el estilo de vida se vuelve la solución o la condena. Y la buena noticia es que modificarlo no requiere de sacrificios abrumadores, sino de ajustes y pequeñas incorporaciones de hábitos que favorecen el privilegio de vivir más en paz.

Primero, empiece el día sin celular (al menos los primeros 20 minutos). Evite revisar correos, redes o noticias justo al despertar. En lugar de eso, respire profundo, estírese o simplemente contemple el silencio.

Establecer micropausas conscientes es posible para todos. Bastan cinco minutos para cerrar los ojos, caminar o tomar agua sin prisa. Este tipo de descansos ayudan a reiniciar el sistema nervioso y evitar que el estrés se acumule.

Hacer mil cosas al mismo tiempo no lo hace más eficiente, sino más agotado. Trate de concentrarse en una sola tarea a la vez y verá cómo su mente empieza a sentirse menos dispersa y más clara.

Alimentarse de forma saludable no se trata de comer perfecto, sino de no abusar de alimentos que disparan los niveles de cortisol, como el exceso de azúcar o cafeína. Priorice comidas caseras y balanceadas, y no subestime el poder de hidratarse bien.

Repercusiones físicas y mentales de hacer del estrés un modo de vida

Finalmente, dormir bien no es un lujo, es una necesidad básica. Intente dormir y despertar a la misma hora cada día, y aléjese de las pantallas al menos media hora antes de acostarse.

Minihábitos que favorecen su paz

Los pequeños cambios muchas veces sí producen diferencias significativas. Considere lo siguiente:

Escriba. Tener una libreta donde descargue pensamientos y pendientes le ayuda a no sobrecargar la mente.

Dese un masaje. Aplicarse crema con atención, en lugar de hacerlo apurado, convierte ese momento en un ritual sensorial. También le ayuda a drenar líquidos, si el masaje es con intención.

Respire en calma. Hacer tres respiraciones profundas al entrar o salir de un lugar es un micro-reset para el cuerpo y la mente.

Camine. Caminar diez minutos sin celular, al aire libre y en soledad es un regalo de tranquilidad. Esa pausa sensorial tiene efectos similares a una minimeditación.

Vida saludable... y con estilo: No vale cualquier camiseta para ir al "gym"

Desconéctese. Las alertas constantes alimentan el estrés. Silenciar grupos de WhatsApp, apps de tiendas o correos no laborales es un acto de autocuidado.

Prepárese un té. Tomarte un té en la tranquilidad de su hogar, cuando transcurre la noche y sin hacer nada más, le permitirá irse a dormir más relajado.

Ordene por placer. Si se siente ansioso, pruebe poner orden en un rincón pequeño de su casa. Organizar un escritorio, una repisa o hasta su cartera dejará en usted una sensación de control y calma.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
