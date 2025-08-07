Estilo de vida: hábitos diarios que ayudan a reducir el estrés

Tegucigalpa, Honduras.- En un mundo actual que aplaude la velocidad, la productividad extrema y la autoexigencia como virtudes, muchos han llegado a convivir con el estrés como si fuera parte del ADN adulto. Pero que sea común no significa que sea sano.

En ese sentido, el estilo de vida se vuelve la solución o la condena. Y la buena noticia es que modificarlo no requiere de sacrificios abrumadores, sino de ajustes y pequeñas incorporaciones de hábitos que favorecen el privilegio de vivir más en paz.

Primero, empiece el día sin celular (al menos los primeros 20 minutos). Evite revisar correos, redes o noticias justo al despertar. En lugar de eso, respire profundo, estírese o simplemente contemple el silencio.

Establecer micropausas conscientes es posible para todos. Bastan cinco minutos para cerrar los ojos, caminar o tomar agua sin prisa. Este tipo de descansos ayudan a reiniciar el sistema nervioso y evitar que el estrés se acumule.

Hacer mil cosas al mismo tiempo no lo hace más eficiente, sino más agotado. Trate de concentrarse en una sola tarea a la vez y verá cómo su mente empieza a sentirse menos dispersa y más clara.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Alimentarse de forma saludable no se trata de comer perfecto, sino de no abusar de alimentos que disparan los niveles de cortisol, como el exceso de azúcar o cafeína. Priorice comidas caseras y balanceadas, y no subestime el poder de hidratarse bien.