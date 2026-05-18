¿Sus discusiones las cimenta en el orgullo o en la humildad?

Tegucigalpa, Honduras.- Lo vemos todos los días: la intolerancia y la falta de reflexión se manifiestan como un problema en ascenso que afecta las relaciones humanas. Discusiones por infracciones de tránsito que terminan en tragedias, parejas que escalan a la violencia por no gestionar sus diferencias, o conflictos en espacios cotidianos por situaciones menores, evidencian una tendencia preocupante: la dificultad creciente para discutir de manera sana. Como sociedad, parece que se ha perdido la capacidad de dialogar con respeto.





Defensa y conflicto

El educador especializado y mediador de conflictos, Sergio de Vocht, explica que las palabras utilizadas en una discusión están cargadas de historia y reacción emocional. Según señala: “Las palabras que usamos al discutir vienen cargadas de siglos de defensa y conflicto, porque seguimos actuando, en lo profundo, como seres primitivos, intentando sobrevivir al otro y defendiendo la identidad que creemos tener”. En ese intercambio de emociones, gritos y argumentos, surge una constante: muchas discusiones se sostienen desde el orgullo más que desde la humildad. “Para ser constructiva y generar bienestar, una discusión debe partir de la humildad y del reconocimiento de que somos seres limitados, y que cualquier explicación que demos, por muy coherente que parezca, siempre será incompleta”, añade el experto. Pero surge la pregunta: ¿Cómo lograr una interacción constructiva en medio del conflicto? De Vocht señala que la clave está en no abordar los conflictos de forma problemática. Explica que, con frecuencia, las personas interpretan las situaciones “bajo la influencia de normas morales y sociales incorporadas en la cultura, filtrando lo que ocurre a través de un marco ya aprendido”.

Por ello, propone que una forma más sana de gestionar los conflictos es intentar salir, en la medida de lo posible, de ese filtro de interpretación. En una discusión, las palabras suelen cargarse de significados y juicios previos. “Por ejemplo, cuando alguien nos habla con enfado, solemos interpretarlo como una falta de respeto, y ese tono nos afecta”, señala. Añade además que, si comprendemos que la otra persona está expresando una emoción, “podemos entender que, en realidad, está hablando de sí misma, aunque lo haga dirigiéndose a nosotros”. Quitarle carga emocional a las palabras del otro puede transformar la discusión. Con esa perspectiva, los conflictos se abordan con más humildad y menos reactividad, permitiendo incluso reconocer errores propios en lugar de tomar todo como algo definitivo o personal Otra recomendación es observar cuándo aparece lo que el experto denomina “nuestra falsa seguridad”: esa sensación de tener la razón absoluta.