Sobre el destino, el libre albedrío y el mecanismo secreto del universo

Tegucigalpa, Honduras.- Imagine que está leyendo estas palabras ahora mismo, tranquilamente, y siente con absoluta certeza que podría haber hecho cualquier otra cosa, pero que eligió abrir este periódico y leerlo... que usted es el capitán de su propia historia. Sin embargo, pause un momento y pregúntese: "¿y si esta sensación, esto que experimento tan real, fuese simplemente una ilusión? ¿Y si cada pensamiento que he tenido, cada relación humana en el que me he precipitado, cada camino que he tomado, estuviera ya en marcha desde el instante mismo en que este cosmos nació, mucho antes de que yo existiera, todo destinado a suceder?" Esto no es un relato de terror. Es, en realidad, una de las preguntas más asombrosas que un ser humano puede hacerse, y tampoco es nueva. La teología cristiana lleva siglos debatiendo si Dios, al ser omnisciente, conoce de antemano cada uno de nuestros actos, si nos ha predeterminado y si eso nos deja espacio real para elegir.

La ciencia moderna ha llegado al mismo nudo por otro camino, con otros instrumentos. Y la respuesta, si es que existe alguna, vive en algún lugar del espacio tembloroso entre la fe, la física, la filosofía y el misterio insondable de estar vivo. Empecemos por el principio, en el sentido más literal de la expresión. Hace unos 13.800 millones de años, en un acontecimiento que llamamos el Big Bang, todo lo que existe brotó de un punto único de densidad y temperatura inconcebibles. Para muchos creyentes, ese instante inicial no contradice en absoluto la idea de una Creación deliberada sino que, si acaso, le otorga una grandeza todavía más difícil de abarcar con la mente, pues Génesis 1:1 literalmente habla de ese principio. Cada átomo de su cuerpo, cada neurona que se enciende cuando ríe, cada partícula que forma la silla en la que está sentado, todo ello estaba presente en ese primer instante denso. Y aquí viene la parte que desasosiega... si el universo funciona según leyes físicas fijas e inmutables, entonces el estado de todas aquellas partículas en el momento de la creación pudo haber dictado, con precisión matemática perfecta, cada estado que vendría después. El cosmos, visto así, no es una historia que se está escribiendo. Es una historia ya escrita, que simplemente se va leyendo en voz alta. Esta idea tiene nombre propio. Se llama Determinismo. Su defensor más célebre fue el matemático francés Pierre-Simon Laplace, quien en 1814 imaginó un intelecto hipotético (conocido hoy como el Demonio de Laplace) que conocía la posición exacta y la velocidad de cada partícula del universo. Semejante entidad podría calcular el futuro entero y el pasado entero con absoluta precisión, similar al Dios todopoderoso según la Biblia y a las deidades de otros libros respetados por diferentes culturas como sagrados. Nada sería incierto. Nada sorprendería. El universo sería una máquina colosal y magnífica, y usted y yo seríamos apenas engranajes dentro de ella. Albert Einstein compartía una convicción profundamente similar. Escribió, con palabras que se han vuelto célebres, que Dios "no juega a los dados", queriendo decir que creía en un universo gobernado por una causalidad estricta e inquebrantable. Para Einstein, el azar no era un rasgo de la realidad sino, simplemente, una confesión de nuestra ignorancia. Todo sucedía por una razón, una causa. Entonces llegó el descubrimiento de la Mecánica Cuántica y destrozó el sueño de Laplace como si fuera de cristal. A principios del siglo XX, los físicos descubrieron que a escala subatómica el universo no se comporta en absoluto como una máquina, sino como un acertijo. El electrón no tiene una posición definida hasta que es observado. Antes de la observación, existe en superposición (una niebla fantasmal de probabilidades, una partícula que en un sentido profundamente extraño está en todas partes y en ninguna a la vez). Erwin Schrödinger ilustró esto con su célebre experimento mental, el famoso gato encerrado en una caja junto a un dispositivo cuántico que puede, o no, liberar veneno. Hasta que la caja se abre, el gato no está ni vivo ni muerto sino que habita ambos estados al mismo tiempo. La llamada Interpretación de Copenhague, defendida por Niels Bohr y Werner Heisenberg, sostiene que esta incertidumbre no es una laguna en nuestro conocimiento sino la base misma de la realidad, es decir, que el universo, en sus escalas más pequeñas, es genuina e irreduciblemente aleatorio. El determinismo parecía, de repente, un cuento de hadas. Pero, no tan deprisa. En 1957, un joven físico llamado Hugh Everett III propuso algo todavía más desconcertante que el azar. Everett postuló: "¿Y si nada es aleatorio y nada colapsa jamás en un único resultado? ¿Y si cada posible desenlace de cada evento cuántico ocurre de verdad, en un ramificado e interminable jardín de universos paralelos?" Esto es la Interpretación de los Muchos Mundos (una de las ideas más vertiginosas que ha producido la mente humana). Según esta interpretación, cuando Schrödinger abre la caja, la realidad entera se bifurca... en una rama el gato está vivo y en otra no lo está. Ambas ramas son igualmente reales. Desde esta perspectiva, el Determinismo también queda restaurado (la función de onda universal evoluciona según leyes estrictas) pero a cambio debemos aceptar una proliferación de mundos casi imposible de imaginar y que no podemos probar.



¿Qué hay de su mente y su propia percepción?